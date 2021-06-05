https://ria.ru/20210605/radionova-1735781872.html
Радионова: космические снимки нефтеразливов не помогут наказать виновных
Радионова: космические снимки нефтеразливов не помогут наказать виновных - РИА Новости, 05.06.2021
Радионова: космические снимки нефтеразливов не помогут наказать виновных
Специалисты Росприроднадзора стараются работать с любой информацией, но не могут использовать космические снимки нефтеразливов в качестве доказательств... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:32
2021-06-05T13:32
2021-06-05T13:32
петербургский международный экономический форум
светлана радионова
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
роскосмос
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора стараются работать с любой информацией, но не могут использовать космические снимки нефтеразливов в качестве доказательств виновности компаний в суде, необходимо проведение лабораторных анализов, заявила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова на ПМЭФ в преддверии Дня эколога, который отмечается 5 июня.Ранее на форуме Росприроднадзор и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве."Если у меня будет космический снимок пятна из космоса, то его невозможно будет привязать к конкретному объекту и доказать в суде причину возникновения пятна. Нужны пробы, чтобы понять какая концентрация и какое распространение пленки - два микрона или 20 сантиметров, как это было в Норильске. Из космоса вы увидите пятно и возможность дальше действовать, но вы не увидите доказательную базу для суда. А предприятия, увидев загрязнение, они не спешат в кассу - оплачивать ущерб или штраф", - сказала Радионова.При этом она отметила, что ведомство старается использовать любую доступную информацию для контроля за ситуацией.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью >>
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светлана радионова, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), роскосмос, общество