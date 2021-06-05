https://ria.ru/20210605/radikaly-1735814708.html

В ДНР заявили об угрозе провокаций со стороны украинских радикалов

В ДНР заявили об угрозе провокаций со стороны украинских радикалов - РИА Новости, 05.06.2021

В ДНР заявили об угрозе провокаций со стороны украинских радикалов

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что опасается провокаций на линии соприкосновения со стороны радикалов из... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T18:37

2021-06-05T18:37

2021-06-05T18:37

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604329699_0:2:3342:1882_1920x0_80_0_0_aeb4fcc33ddc4facf4d87bab72ce260b.jpg

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что опасается провокаций на линии соприкосновения со стороны радикалов из запрещённой в России организации "Правый сектор"*, которые прибыли на позиции украинских силовиков."Отмечаем факт подвоза боеприпасов на позиции 16-го батальона 58-й бригады, куда накануне прибыла группа из 30 боевиков националистического вооруженного формирования "Правый сектор"*, в связи с чем на данном участке ожидаем продолжения огневых провокаций", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что это подтверждается информацией об указаниях командирам оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" провоцировать подразделения ДНР на ответный огонь."Настоятельно рекомендуем украинским боевикам отказаться от выполнения преступных приказов командования и напоминаем, что военные преступления не имеют сроков давности", - добавил представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.* В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210603/donbass-1735486863.html

https://ria.ru/20210602/donbass-1735331301.html

россия

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, оон, в мире