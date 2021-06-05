В ДНР заявили об угрозе провокаций со стороны украинских радикалов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно без стекол, затянутое полиэтиленовой пленкой, в одном из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что опасается провокаций на линии соприкосновения со стороны радикалов из запрещённой в России организации "Правый сектор"*, которые прибыли на позиции украинских силовиков.
"Отмечаем факт подвоза боеприпасов на позиции 16-го батальона 58-й бригады, куда накануне прибыла группа из 30 боевиков националистического вооруженного формирования "Правый сектор"*
, в связи с чем на данном участке ожидаем продолжения огневых провокаций", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что это подтверждается информацией об указаниях командирам оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" провоцировать подразделения ДНР на ответный огонь.
"Настоятельно рекомендуем украинским боевикам отказаться от выполнения преступных приказов командования и напоминаем, что военные преступления не имеют сроков давности", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
* В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.