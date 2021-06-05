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"Путин прав!" Болгары оценили сравнение политики США с Советским Союзом
"Путин прав!" Болгары оценили сравнение политики США с Советским Союзом - РИА Новости, 05.06.2021
"Путин прав!" Болгары оценили сравнение политики США с Советским Союзом
Читатели болгарского издания "Факти" прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты следуют по пути СССР при выстраивании отношений с РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:13
2021-06-05T17:17
россия
владимир путин
ссср
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты следуют по пути СССР при выстраивании отношений с другими государствами. Многие пользователи согласились с мнением российского лидера о политике Вашингтона."Oжидaйтe грaждaнcких вoйн в EC, a нe в Рoccии! Вероятнее, чтo ceвeрoaмeрикaнcкиe друзья пoдтoлкнут нac к вoйнe c Рoccиeй, чeм тaм рaзрaзитcя грaждaнcкaя вoйнa!" — написал один из читателей."Да здравствует товарищ Байден!" — сыронизировал другой пользователь."США совершают большие ошибки, потому что их ведет жадность. &lt;...&gt; Путем caнкций oни наладили самостоятельное производство многих вещей в России и дaжe сделали ее лидeрoм, нaпримeр, в прoдуктaх питaния. Кaк cкaзaл Чeрчилль, aмeрикaнцы в итoгe примут прaвильнoe рeшeниe, пoпрoбoвaв вce нeпрaвильныe", — выразил мнение еще один комментатор."Путин прав! Соединенные Штаты должны быть переименованы в Союз американских империалистических республик!" — подытожили читатели.Вчера, во время встречи с главредами международных информагентств, организованной на полях Петербургского международного экономического форума, Путин высказался об ошибках империй. По словам президента, таким государствам кажется, что они могущественные и могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Однако в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и наступает момент, "когда с ними уже не справиться", констатировал российский лидер.
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россия, владимир путин, ссср, вашингтон (город), в мире

"Путин прав!" Болгары оценили сравнение политики США с Советским Союзом

15:13 05.06.2021 (обновлено: 17:17 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты следуют по пути СССР при выстраивании отношений с другими государствами.
Многие пользователи согласились с мнением российского лидера о политике Вашингтона.
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В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться
"Oжидaйтe грaждaнcких вoйн в EC, a нe в Рoccии! Вероятнее, чтo ceвeрoaмeрикaнcкиe друзья пoдтoлкнут нac к вoйнe c Рoccиeй, чeм тaм рaзрaзитcя грaждaнcкaя вoйнa!" — написал один из читателей.
"Да здравствует товарищ Байден!" — сыронизировал другой пользователь.
"США совершают большие ошибки, потому что их ведет жадность. <...> Путем caнкций oни наладили самостоятельное производство многих вещей в России и дaжe сделали ее лидeрoм, нaпримeр, в прoдуктaх питaния. Кaк cкaзaл Чeрчилль, aмeрикaнцы в итoгe примут прaвильнoe рeшeниe, пoпрoбoвaв вce нeпрaвильныe", — выразил мнение еще один комментатор.
"Путин прав! Соединенные Штаты должны быть переименованы в Союз американских империалистических республик!" — подытожили читатели.
Вчера, во время встречи с главредами международных информагентств, организованной на полях Петербургского международного экономического форума, Путин высказался об ошибках империй. По словам президента, таким государствам кажется, что они могущественные и могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Однако в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и наступает момент, "когда с ними уже не справиться", констатировал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 17:18Петербургский международный экономический форум
США пытаются сдержать развитие России, заявил Путин
 
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