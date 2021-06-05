Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/putin-1735772219.html
Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом
Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 05.06.2021
Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом
Палестино-израильский конфликт необходимо решать с учетом исторической перспективы, важно посмотреть в будущее, а не руководствоваться сиюминутными... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:11
2021-06-05T12:11
петербургский международный экономический форум
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735713101_0:93:3475:2048_1920x0_80_0_0_872f4ca96b2cec5630867b2039a69a09.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт необходимо решать с учетом исторической перспективы, важно посмотреть в будущее, а не руководствоваться сиюминутными конъюнктурными соображениями, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ встречу с руководителями международных информационных агентств. Видео беседы, которая проходила в режиме видеоконференции, размещено на сайте Кремля."Очень важно посмотреть в будущее, очень важно не руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями, а смотреть на то, чтобы создать условия для стабильного урегулирования на длительную историческую перспективу", - сказал Путин, говоря о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта."Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно - создание двух государств, имею в виду, в том числе и палестинского государства, - будут решены на основе взаимных интересов народов, проживающих в этом регионе, и с учетом взгляда в перспективу", - добавил он.Президент заверил, что "Россия готова вместе со всеми участниками этого процесса активно работать и внести свой посильный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта".Путин отметил, что РФ на протяжении многих десятилетий вовлечена в ближневосточные процессы. Страна имеет очень добрые отношения с Израилем, но и традиционные дружеские отношения с арабским миром и, особенно, с палестинским народом, добавил он."Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда восстанавливаются межгосударственные связи, это всегда идет на пользу народам этих стран", - указал он.Однако без решения израильско-палестинского конфликта достичь стабильного мира и стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным, подчеркнул Путин. Он убежден, что необходимо восстанавливать многосторонние форматы сотрудничества и обсуждения имеющихся проблем. Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества, продолжил он, один из существенных элементов этого процесса - преодоление межпалестинских противоречий. Он полагает, что весь комплекс накопившихся вопросов требует очень тщательного подхода и изучения.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html
https://ria.ru/20210531/izrail-1735002508.html
https://ria.ru/20210527/oon-1734493476.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735713101_744:0:3475:2048_1920x0_80_0_0_6ef204c021694bf8e479fdb4e1ced15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, израиль, в мире

Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом

12:11 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 202
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 202 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт необходимо решать с учетом исторической перспективы, важно посмотреть в будущее, а не руководствоваться сиюминутными конъюнктурными соображениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ встречу с руководителями международных информационных агентств. Видео беседы, которая проходила в режиме видеоконференции, размещено на сайте Кремля.
"Очень важно посмотреть в будущее, очень важно не руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями, а смотреть на то, чтобы создать условия для стабильного урегулирования на длительную историческую перспективу", - сказал Путин, говоря о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта.
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:12Петербургский международный экономический форум
В МККК оценили сроки восстановления сектора Газа
"Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно - создание двух государств, имею в виду, в том числе и палестинского государства, - будут решены на основе взаимных интересов народов, проживающих в этом регионе, и с учетом взгляда в перспективу", - добавил он.
Президент заверил, что "Россия готова вместе со всеми участниками этого процесса активно работать и внести свой посильный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта".
Путин отметил, что РФ на протяжении многих десятилетий вовлечена в ближневосточные процессы. Страна имеет очень добрые отношения с Израилем, но и традиционные дружеские отношения с арабским миром и, особенно, с палестинским народом, добавил он.
Житель Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 19:37
Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем
"Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда восстанавливаются межгосударственные связи, это всегда идет на пользу народам этих стран", - указал он.
Однако без решения израильско-палестинского конфликта достичь стабильного мира и стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным, подчеркнул Путин. Он убежден, что необходимо восстанавливать многосторонние форматы сотрудничества и обсуждения имеющихся проблем. Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества, продолжил он, один из существенных элементов этого процесса - преодоление межпалестинских противоречий. Он полагает, что весь комплекс накопившихся вопросов требует очень тщательного подхода и изучения.
"Нельзя, чтобы вопросы палестинского урегулирования задвигались на какую-то периферию международной политики, имея в виду остроту и важность этой проблемы не только для арабского мира, но и для всего мира в целом", - заявил Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 19:52
В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа
 
Петербургский международный экономический форумОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Лента новостейМолния