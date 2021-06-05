https://ria.ru/20210605/putin-1735772219.html
Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом
Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 05.06.2021
Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом
Палестино-израильский конфликт необходимо решать с учетом исторической перспективы, важно посмотреть в будущее, а не руководствоваться сиюминутными... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:11
2021-06-05T12:11
2021-06-05T12:11
петербургский международный экономический форум
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
израиль
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт необходимо решать с учетом исторической перспективы, важно посмотреть в будущее, а не руководствоваться сиюминутными конъюнктурными соображениями, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ встречу с руководителями международных информационных агентств. Видео беседы, которая проходила в режиме видеоконференции, размещено на сайте Кремля."Очень важно посмотреть в будущее, очень важно не руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями, а смотреть на то, чтобы создать условия для стабильного урегулирования на длительную историческую перспективу", - сказал Путин, говоря о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта."Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно - создание двух государств, имею в виду, в том числе и палестинского государства, - будут решены на основе взаимных интересов народов, проживающих в этом регионе, и с учетом взгляда в перспективу", - добавил он.Президент заверил, что "Россия готова вместе со всеми участниками этого процесса активно работать и внести свой посильный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта".Путин отметил, что РФ на протяжении многих десятилетий вовлечена в ближневосточные процессы. Страна имеет очень добрые отношения с Израилем, но и традиционные дружеские отношения с арабским миром и, особенно, с палестинским народом, добавил он."Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда восстанавливаются межгосударственные связи, это всегда идет на пользу народам этих стран", - указал он.Однако без решения израильско-палестинского конфликта достичь стабильного мира и стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным, подчеркнул Путин. Он убежден, что необходимо восстанавливать многосторонние форматы сотрудничества и обсуждения имеющихся проблем. Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества, продолжил он, один из существенных элементов этого процесса - преодоление межпалестинских противоречий. Он полагает, что весь комплекс накопившихся вопросов требует очень тщательного подхода и изучения.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, израиль, в мире
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Палестино-израильский конфликт необходимо решать с учетом исторической перспективы, важно посмотреть в будущее, а не руководствоваться сиюминутными конъюнктурными соображениями, заявил президент РФ Владимир Путин
.
В пятницу вечером Путин провел на полях ПМЭФ
встречу с руководителями международных информационных агентств. Видео беседы, которая проходила в режиме видеоконференции, размещено на сайте Кремля.
"Очень важно посмотреть в будущее, очень важно не руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями, а смотреть на то, чтобы создать условия для стабильного урегулирования на длительную историческую перспективу", - сказал Путин, говоря о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта.
"Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно - создание двух государств, имею в виду, в том числе и палестинского государства, - будут решены на основе взаимных интересов народов, проживающих в этом регионе, и с учетом взгляда в перспективу", - добавил он.
Президент заверил, что "Россия готова вместе со всеми участниками этого процесса активно работать и внести свой посильный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта".
Путин отметил, что РФ на протяжении многих десятилетий вовлечена в ближневосточные процессы. Страна имеет очень добрые отношения с Израилем
, но и традиционные дружеские отношения с арабским миром и, особенно, с палестинским народом, добавил он.
"Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда восстанавливаются межгосударственные связи, это всегда идет на пользу народам этих стран", - указал он.
Однако без решения израильско-палестинского конфликта достичь стабильного мира и стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным, подчеркнул Путин. Он убежден, что необходимо восстанавливать многосторонние форматы сотрудничества и обсуждения имеющихся проблем. Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества, продолжил он, один из существенных элементов этого процесса - преодоление межпалестинских противоречий. Он полагает, что весь комплекс накопившихся вопросов требует очень тщательного подхода и изучения.
"Нельзя, чтобы вопросы палестинского урегулирования задвигались на какую-то периферию международной политики, имея в виду остроту и важность этой проблемы не только для арабского мира, но и для всего мира в целом", - заявил Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.