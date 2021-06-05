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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/putin-1735761906.html
Путин не согласился с мнением о притеснении оппозиции и СМИ
Путин не согласился с мнением о притеснении оппозиции и СМИ - РИА Новости, 05.06.2021
Путин не согласился с мнением о притеснении оппозиции и СМИ
Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением о якобы притеснении несистемной оппозиции и журналистики в России и обратил внимание на давление на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:55
2021-06-05T11:01
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
сша
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением о якобы притеснении несистемной оппозиции и журналистики в России и обратил внимание на давление на российских журналистов за границей."Ничего удивительного нет в том, что у нас разные оценки происходящих событий в наших странах и в мире. Вы сказали о том, что оппозиционеры где-то и как-то ущемляются государством. Послушайте меня, я вот сегодня говорил на сессии нашего форума. Ну не будем разбегаться по разным странам. Вот печальные события в Соединенных Штатах, когда люди, протестующие по результатам выборов, зашли в конгресс. 450 человек задержаны. Им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Сразу же после событий задержано было 70 человек, 31 из них до сих пор под арестом. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего? Почему вас интересует только наша несистемная оппозиция?" - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, видео которой размещено на сайте Кремля.Он добавил, что в европейских странах тоже достаточно много несистемной оппозиции, "но они как-то быстренько там растворяются с помощью эффективной работы спецслужб"."Я не думаю, что Россия здесь какое-то исключение. У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем", - сказал Путин.Он отметил, что в России 35 партий, 32 из них могут принимать участие в выборах различного уровня, 4 партии находятся в парламенте, 3 из них оппозиционные."Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества. И предоставьте нам, пожалуйста, право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни", - подчеркнул президент России.Говоря об иностранных агентах, он напомнил, что этот закон был придуман в США еще в прошлом веке."Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах - он гораздо более мягкий, чем в Соединенных Штатах. Почему же вы не критикует закон в США?" - сказал он.Путин подчеркнул, что российский закон направлен исключительно на то, чтобы ограничить вмешательство в наши внутренние дела, добавив, что точно так же делают очень многие страны мира."И мы будем это делать дальше. Мы будем ограничивать и будем стараться свести к минимуму вмешательство во внутренние дела. Ничего здесь оригинального, ничего зазорного мы здесь не видим", - заявил Путин.Говоря о работе журналистов, он отметил, что в России очень много новостных каналов, интернет-каналов, и в СМИ звучат много разных мнений, в том числе и критики власти."У нас столько разных мнений и такие критические звучат в средствах массовой информации мнения, темы и оценки действия власти и оценки вашего покорного слуги. Я думаю, что в ваших странах этого нет, таких жестких оценок", - сказал президент РФ."Они все работают, ничего с ними не происходит. Если вы прочитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам. А вот в некоторых странах то, что происходит с нашими журналистами, это вызывает вопросы", - добавил он.Путин отметил, что "идет фактическое давление на российских журналистов, их преследование", закрытие каналов, ограничение их деятельности административным и финансовым способами. "По сути, идёт удушение наших каналов", - сказал он.Президент отметил, что "нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных".Он напомнил, что на внешнюю среду работает только RT. "Но как только его ни шельмуют. Как только ни называют журналистов, которые там работают. Обратите, пожалуйста внимание на эту сторону нашего сотрудничества", - отметил он."Я очень рассчитываю на то, что это направление нашего сотрудничества будет равноправным", - заметил Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/inoagenty-1735515892.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, политика

Путин не согласился с мнением о притеснении оппозиции и СМИ

10:55 05.06.2021 (обновлено: 11:01 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением о якобы притеснении несистемной оппозиции и журналистики в России и обратил внимание на давление на российских журналистов за границей.
"Ничего удивительного нет в том, что у нас разные оценки происходящих событий в наших странах и в мире. Вы сказали о том, что оппозиционеры где-то и как-то ущемляются государством. Послушайте меня, я вот сегодня говорил на сессии нашего форума. Ну не будем разбегаться по разным странам. Вот печальные события в Соединенных Штатах, когда люди, протестующие по результатам выборов, зашли в конгресс. 450 человек задержаны. Им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Сразу же после событий задержано было 70 человек, 31 из них до сих пор под арестом. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего? Почему вас интересует только наша несистемная оппозиция?" - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, видео которой размещено на сайте Кремля.
Он добавил, что в европейских странах тоже достаточно много несистемной оппозиции, "но они как-то быстренько там растворяются с помощью эффективной работы спецслужб".
"Я не думаю, что Россия здесь какое-то исключение. У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем", - сказал Путин.
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Он отметил, что в России 35 партий, 32 из них могут принимать участие в выборах различного уровня, 4 партии находятся в парламенте, 3 из них оппозиционные.
"Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества. И предоставьте нам, пожалуйста, право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни", - подчеркнул президент России.
Говоря об иностранных агентах, он напомнил, что этот закон был придуман в США еще в прошлом веке.
"Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах - он гораздо более мягкий, чем в Соединенных Штатах. Почему же вы не критикует закон в США?" - сказал он.
Путин подчеркнул, что российский закон направлен исключительно на то, чтобы ограничить вмешательство в наши внутренние дела, добавив, что точно так же делают очень многие страны мира.
"И мы будем это делать дальше. Мы будем ограничивать и будем стараться свести к минимуму вмешательство во внутренние дела. Ничего здесь оригинального, ничего зазорного мы здесь не видим", - заявил Путин.
Говоря о работе журналистов, он отметил, что в России очень много новостных каналов, интернет-каналов, и в СМИ звучат много разных мнений, в том числе и критики власти.
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"У нас столько разных мнений и такие критические звучат в средствах массовой информации мнения, темы и оценки действия власти и оценки вашего покорного слуги. Я думаю, что в ваших странах этого нет, таких жестких оценок", - сказал президент РФ.
"Они все работают, ничего с ними не происходит. Если вы прочитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам. А вот в некоторых странах то, что происходит с нашими журналистами, это вызывает вопросы", - добавил он.
Путин отметил, что "идет фактическое давление на российских журналистов, их преследование", закрытие каналов, ограничение их деятельности административным и финансовым способами. "По сути, идёт удушение наших каналов", - сказал он.
Президент отметил, что "нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных".
Он напомнил, что на внешнюю среду работает только RT. "Но как только его ни шельмуют. Как только ни называют журналистов, которые там работают. Обратите, пожалуйста внимание на эту сторону нашего сотрудничества", - отметил он.
"Я очень рассчитываю на то, что это направление нашего сотрудничества будет равноправным", - заметил Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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