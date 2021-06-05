https://ria.ru/20210605/putin-1735761586.html

Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года

Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года - РИА Новости, 05.06.2021

Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года

У Владимира Путина есть карт-бланш на управление Россией как минимум до 2030 года, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью РБК. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:52

2021-06-05T10:52

2021-06-05T11:01

россия

дмитрий песков

владимир путин

олег дерипаска

политика

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У Владимира Путина есть карт-бланш на управление Россией как минимум до 2030 года, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью РБК. По словам бизнесмена, у Запада сложились неверные представления о России как изгое. "Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть", — отметил он. Хотя санкции, введенные против Москвы, страшны и "серьезно помучили" всех, они все равно имеют "свои границы" и возможности, добавил Дерипаска. Миллиардер уверен, что санкционное давление будет продолжаться в течение двух-трех лет."Они (западные страны. — Прим. ред.) такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: "Кто победит — холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года", — подытожил бизнесмен.В конце 2020 года Дерипаска назвал санкции "орудием современной гибридной войны" и предложил приравнять людей, провоцирующих принятие новых ограничительных мер против россиян, к изменникам Родины.

https://ria.ru/20210604/deripaska-1735668872.html

https://ria.ru/20210524/epokha-1733659511.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, олег дерипаска, политика