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Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года
Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года - РИА Новости, 05.06.2021
Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года
У Владимира Путина есть карт-бланш на управление Россией как минимум до 2030 года, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью РБК. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:52
2021-06-05T11:01
россия
дмитрий песков
владимир путин
олег дерипаска
политика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У Владимира Путина есть карт-бланш на управление Россией как минимум до 2030 года, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью РБК. По словам бизнесмена, у Запада сложились неверные представления о России как изгое. "Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть", — отметил он. Хотя санкции, введенные против Москвы, страшны и "серьезно помучили" всех, они все равно имеют "свои границы" и возможности, добавил Дерипаска. Миллиардер уверен, что санкционное давление будет продолжаться в течение двух-трех лет."Они (западные страны. — Прим. ред.) такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: "Кто победит — холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года", — подытожил бизнесмен.В конце 2020 года Дерипаска назвал санкции "орудием современной гибридной войны" и предложил приравнять людей, провоцирующих принятие новых ограничительных мер против россиян, к изменникам Родины.
https://ria.ru/20210604/deripaska-1735668872.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, олег дерипаска, политика

Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года

10:52 05.06.2021 (обновлено: 11:01 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У Владимира Путина есть карт-бланш на управление Россией как минимум до 2030 года, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью РБК.
По словам бизнесмена, у Запада сложились неверные представления о России как изгое. "Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Хотя санкции, введенные против Москвы, страшны и "серьезно помучили" всех, они все равно имеют "свои границы" и возможности, добавил Дерипаска. Миллиардер уверен, что санкционное давление будет продолжаться в течение двух-трех лет.
"Они (западные страны. — Прим. ред.) такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: "Кто победит — холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года", — подытожил бизнесмен.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОлег ДерипаскаПолитика
 
 
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