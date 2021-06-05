https://ria.ru/20210605/putin-1735761425.html

Путин заявил, что будет скучать по Меркель

Путин заявил, что будет скучать по Меркель - РИА Новости, 05.06.2021

Путин заявил, что будет скучать по Меркель

Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:50

2021-06-05T10:50

2021-06-05T12:28

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

ангела меркель

владимир путин

германия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735753857_0:1120:2048:2272_1920x0_80_0_0_4678cd970daf5bdaf1947af5c3176de4.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге.Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре."Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.Путин добавил, что ему хотелось бы, чтобы эта же стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Россией.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/putin-1735759750.html

https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), ангела меркель, владимир путин, германия, политика