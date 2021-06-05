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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/putin-1735761425.html
Путин заявил, что будет скучать по Меркель
Путин заявил, что будет скучать по Меркель - РИА Новости, 05.06.2021
Путин заявил, что будет скучать по Меркель
Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:50
2021-06-05T12:28
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
ангела меркель
владимир путин
германия
политика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге.Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре."Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.Путин добавил, что ему хотелось бы, чтобы эта же стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Россией.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/putin-1735759750.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), ангела меркель, владимир путин, германия, политика

Путин заявил, что будет скучать по Меркель

10:50 05.06.2021 (обновлено: 12:28 05.06.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины "Спутник V"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
© POOL
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге.
Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 10:28Петербургский международный экономический форум
Путин считает, что не вправе оценивать работу коллег
"Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.
Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.
Путин добавил, что ему хотелось бы, чтобы эта же стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Россией.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 10:26Петербургский международный экономический форум
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияПолитика
 
 
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