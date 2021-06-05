https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html
Путин: Россия рассчитывает на полноформатную работу с властями Германии
Путин: Россия рассчитывает на полноформатную работу с властями Германии - РИА Новости, 05.06.2021
Путин: Россия рассчитывает на полноформатную работу с властями Германии
Россия рассчитывает на полноформатную работу с Германией при новом руководстве, готова преодолевать все сложности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:26
2021-06-05T10:26
2021-06-05T10:26
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
германия
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает на полноформатную работу с Германией при новом руководстве, готова преодолевать все сложности, заявил президент России Владимир Путин.Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер."В политической сфере очень рассчитываю на то, что будущее руководство Федеративной Республики (Германия), имея в виду особый характер наших отношений и особую заинтересованность наших людей в продолжении сотрудничества, учитывая это, будет соответствующим образом выстраивать отношения с Российской Федерацией в политической сфере", - сказал Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля."Мы готовы к полноформатный работе, готовы к тому, чтобы преодолеть все сложности", - добавил президент РФ.Путин отметил, что Германия - приоритетный партнер России.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, германия, в мире