https://ria.ru/20210605/putin-1735758493.html

Россия есть, была и будет, с этим надо смириться, заявил Путин

Россия есть, была и будет, с этим надо смириться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2021

Россия есть, была и будет, с этим надо смириться, заявил Путин

Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:16

2021-06-05T10:16

2021-06-05T10:16

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент РФ Владимир Путин."Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Ведь мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям… Этих шагов достаточно", - сказал Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ."Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль", - добавил он.Путин добавил, что рассчитывает, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735723584.html

https://ria.ru/20210604/ssha-1735682344.html

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире