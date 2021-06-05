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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/putin-1735758493.html
Россия есть, была и будет, с этим надо смириться, заявил Путин
Россия есть, была и будет, с этим надо смириться, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2021
Россия есть, была и будет, с этим надо смириться, заявил Путин
Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:16
2021-06-05T10:16
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент РФ Владимир Путин."Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Ведь мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям… Этих шагов достаточно", - сказал Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ."Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль", - добавил он.Путин добавил, что рассчитывает, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735723584.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире

Россия есть, была и будет, с этим надо смириться, заявил Путин

10:16 05.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Ведь мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям… Этих шагов достаточно", - сказал Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 20:37Петербургский международный экономический форум
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"Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль", - добавил он.
Путин добавил, что рассчитывает, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Джо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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