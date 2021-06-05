Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин
09:51 05.06.2021 (обновлено: 11:13 05.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свободнее выезжать за границу россияне смогут после достижения 60% иммунизации, а это возможно в сентябре, заявил Владимир Путин во время встречи с главредами международных агентств на полях ПМЭФ.
"После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — сказал Путин. Видео опубликовано на сайте Кремля.
По словам президента, было бы неплохо, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто использовал другие препараты.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению главы государства стартовала массовая прививочная кампания.
Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.