https://ria.ru/20210605/putin-1735756394.html

Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин

Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2021

Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин

Свободнее выезжать за границу россияне смогут после достижения 60% иммунизации, а это возможно в сентябре, заявил Владимир Путин во время встречи с главредами... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:51

2021-06-05T09:51

2021-06-05T11:13

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свободнее выезжать за границу россияне смогут после достижения 60% иммунизации, а это возможно в сентябре, заявил Владимир Путин во время встречи с главредами международных агентств на полях ПМЭФ.По словам президента, было бы неплохо, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто использовал другие препараты.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению главы государства стартовала массовая прививочная кампания.Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/otpusk-1735638295.html

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, владимир путин