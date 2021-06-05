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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/putin-1735756394.html
Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин
Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2021
Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин
Свободнее выезжать за границу россияне смогут после достижения 60% иммунизации, а это возможно в сентябре, заявил Владимир Путин во время встречи с главредами... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:51
2021-06-05T11:13
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свободнее выезжать за границу россияне смогут после достижения 60% иммунизации, а это возможно в сентябре, заявил Владимир Путин во время встречи с главредами международных агентств на полях ПМЭФ.По словам президента, было бы неплохо, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто использовал другие препараты.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению главы государства стартовала массовая прививочная кампания.Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, владимир путин

Россияне смогут более свободно ездить в Европу осенью, заявил Путин

09:51 05.06.2021 (обновлено: 11:13 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свободнее выезжать за границу россияне смогут после достижения 60% иммунизации, а это возможно в сентябре, заявил Владимир Путин во время встречи с главредами международных агентств на полях ПМЭФ.

"После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — сказал Путин. Видео опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, было бы неплохо, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто использовал другие препараты.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению главы государства стартовала массовая прививочная кампания.
Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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