https://ria.ru/20210605/potok-1735804748.html

Украине конец. Британцы высказались о запуске "Северного потока — 2"

Украине конец. Британцы высказались о запуске "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.06.2021

Украине конец. Британцы высказались о запуске "Северного потока — 2"

Читатели британского издания Express прокомментировали информацию о завершении первой нитки "Северного потока — 2". РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T16:45

2021-06-05T16:45

2021-06-05T17:56

россия

северный поток — 2

балтийское море

газпром

евросоюз

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Express прокомментировали информацию о завершении первой нитки "Северного потока — 2".Накануне об этом сообщил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Он уточнил, что строительство второй нитки газопровода займет еще около двух месяцев. При этом "Газпром" уже готов заполнить "Северный поток — 2" голубым топливом, отметил глава государства."Россия — надежный поставщик энергии для западных стран. Киев лишится газа только потому, что он не платит за него", — отметил ofNoFixedAbode."США, должно быть, обзавидуются, ведь Россия так легко заводит друзей, заключает новые сделки, зарабатывает много денег. Без сомнения, это топливо скоро дойдет и до нас", — написал пользователь Londonlady1965."Трамп бы этого точно не допустил! Он ввел санкции против этого проекта. Мягкотелый Байден свернул этот процесс. Он просто слабак!" — уверен BooandWoo."Байден просто не видит смысла вводить новые ограничения, потому что это бессмысленно — газопровод уже почти завершили", — ответил ему HarryMeneely."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден в мае признал, что санкции против "Северного потока — 2" теперь контрпродуктивны, поскольку газопровод близок к завершению.В России неоднократно призывали не упоминать проект в контексте политики, так как он коммерческий. "Северный поток — 2" выгоден как Москве, так и Брюсселю. В Германии выступают за окончание строительства газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210605/germaniya-1735763854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/sanktsii-1735730615.html

россия

балтийское море

сша

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россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, джо байден, владимир путин, сша, в мире