https://ria.ru/20210605/potok-1735745657.html

Путин объявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"

Путин объявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.06.2021

Путин объявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"

Прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T05:00

2021-06-05T05:00

2021-06-05T06:29

петербургский международный экономический форум

россия

allseas

петербургский международный экономический форум (фонд)

себастьян курц

балтийское море

газпром

владимир путин

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735672502_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_059f2a2516eb2066c5e4335704da3a74.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.Глава государства добавил, что строительство второй нитки газопровода продолжается. Он отметил, что также на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская", которая является отправной точкой нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, сообщил президент."Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", - добавил Путин.Самый чистый в миреГлава государства также отметил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения, поскольку он самый чистый в мире."Скажем, американская газовая промышленность добывает примерно свыше 70 процентов газа. "Газпром" - 11 процентов, но то, что добывается на "Северном потоке — 2", прямо качается из-под земли, здесь вообще никакого гидроразрыва нет", - пояснил Путин, напомнив, что гидроразыв губителен с точки зрения экологии."Чисто экономический проект"Президент заявил о готовности и в дальнейшем реализовывать с другими странами проекты, подобные "Северному потоку — 2". "Рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - отметил он.При этом Путин подчеркнул, что "Северный поток — 2" - чисто экономический проект. Сам маршрут, напомнил глава государства, короче, чем через страны Европы и Украину, и дешевле.При этом он назвал критику проекта дурной пропагандой и попыткой забить людям головы политикой.Европа будет нуждаться в российском газеКак заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарном заседании ПМЭФ, Австрия, как и вся Европа, еще долгое время будут нуждаться в поставках газа из России.."Маршруты сделаны так, как должно быть, и мы надеемся, что (российский - ред.) газ, как и раньше, мы будем получать и в Австрии, и в других частях Европы. И мы еще долго время будем нуждаться в поставках газа", - сказал он.Курц добавил, что "Северный поток — 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу. "Этот проект, конечно, должен быть завершен", - подчеркнул он."Победа законности"Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода, отметила, что в этой ситуации взяли вверх экономические интересы."Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/sanktsii-1735730615.html

https://ria.ru/20210604/forum-1735700964.html

https://ria.ru/20210604/potok-1735696619.html

https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735716224.html

россия

балтийское море

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин рассказал о завершении строительства второй нитки "Северного потока — 2" Россия рассчитывает завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2" в течение полутора-двух месяцев, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 2021-06-05T05:00 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, балтийское море, газпром, владимир путин, словакия, экономика