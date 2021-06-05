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Глава СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма
Глава СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма - РИА Новости, 05.06.2021
Глава СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма
Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T06:50
2021-06-05T06:50
россия
алексей данилов
руслан бальбек
мария захарова
нато
франция
германия
оон
сша
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов."Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Прим. ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом", — сказал он на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.Как заявил Данилов, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенным".Реакция в РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Данилова словами о том, что у Киева в должниках все страны."Поразительно, но Украине должны все. Россия - газ и Крым, Франция и Германия - российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США - российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", - написала Захарова в своем Telegram-каналеПо ее словам, кредиты, транши и "жалеть" - Украине должны "вообще все"."С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", - добавила Захарова.В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова Данилова, отметил, что заявление СНБО - "это как конкурс тупых и плоских шуток"."Завтра эти киевские деятели обвинят Германию в том, что в свое время Тевтонский орден не уничтожил Русское государство, а Францию - в поражении Наполеона, мол, не будь этого, Крым был бы украинский. Хочется спросить, а сейчас почему Украина до сих пор не в НАТО? Кто опять виноват? Или это такая "многоходовка": сначала обвинение к Франции и Германии, затем стенания и биение себя в грудь, как плохо без Крыма, ну и третий пункт - счет за моральный ущерб и политические издержки. А не захотите платить - пожалуемся в Вашингтон", - сказал Бальбек РИА Новости."Больные или дураки?"Читатели агентства УНИАН раскритиковали заявление Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России.Некоторые пользователи предположили, что секретарь СНБО нетрезв."Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести на "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд", — заявил Геннадий Калинин."На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?" — спросила Александра Толкачева.Она назвала СНБО шапито, которое ничего не решает, а лишь сотрясает воздух."А со своими претензиями к НАТО, США, Германии и Франции, останутся на мели. Бездари!" — подытожила читательница.Также гневные комментарии оставили посетители страницы Офиса президента Украины в фейсбуке."Бла-бла-бла", — написал пользователь с ником Юрий Саныч."Конкретные проблемы не решают, а отвлекают внимание от ничегонеделанья", — прокомментировал Юрий Руденко.Крым стал российским регионом в 2014 году, после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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россия, алексей данилов, руслан бальбек, мария захарова, нато, франция, германия, оон, сша, украина, в мире

Глава СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма

06:50 05.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Прим. ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом", — сказал он на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
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Как заявил Данилов, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенным".

Реакция в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Данилова словами о том, что у Киева в должниках все страны.
"Поразительно, но Украине должны все. Россия - газ и Крым, Франция и Германия - российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США - российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", - написала Захарова в своем Telegram-канале
По ее словам, кредиты, транши и "жалеть" - Украине должны "вообще все".
"С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", - добавила Захарова.
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В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова Данилова, отметил, что заявление СНБО - "это как конкурс тупых и плоских шуток".
"Завтра эти киевские деятели обвинят Германию в том, что в свое время Тевтонский орден не уничтожил Русское государство, а Францию - в поражении Наполеона, мол, не будь этого, Крым был бы украинский. Хочется спросить, а сейчас почему Украина до сих пор не в НАТО? Кто опять виноват? Или это такая "многоходовка": сначала обвинение к Франции и Германии, затем стенания и биение себя в грудь, как плохо без Крыма, ну и третий пункт - счет за моральный ущерб и политические издержки. А не захотите платить - пожалуемся в Вашингтон", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Больные или дураки?"

Читатели агентства УНИАН раскритиковали заявление Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России.
Некоторые пользователи предположили, что секретарь СНБО нетрезв.
"Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести на "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд", — заявил Геннадий Калинин.
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"На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?" — спросила Александра Толкачева.
Она назвала СНБО шапито, которое ничего не решает, а лишь сотрясает воздух.
"А со своими претензиями к НАТО, США, Германии и Франции, останутся на мели. Бездари!" — подытожила читательница.
Также гневные комментарии оставили посетители страницы Офиса президента Украины в фейсбуке.
"Бла-бла-бла", — написал пользователь с ником Юрий Саныч.
"Конкретные проблемы не решают, а отвлекают внимание от ничегонеделанья", — прокомментировал Юрий Руденко.
Крым стал российским регионом в 2014 году, после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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