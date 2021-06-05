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Наука
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Рогозин назвал слова Маска о массовых полетах на Марс сказкой
Рогозин назвал слова Маска о массовых полетах на Марс сказкой - РИА Новости, 05.06.2021
Рогозин назвал слова Маска о массовых полетах на Марс сказкой
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал идеи главы SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:48
2021-06-05T15:22
наука
илон маск
петербургский международный экономический форум (фонд)
марс
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал идеи главы SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой.Ранее Маск многократно заявлял о своих планах колонизации Марса и строит для этого ракету Starship."Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд", — сказал Рогозин, выступая на ПМЭФ-2021.По его словам, лететь на Марс можно только в пусковое окно, которое открывается раз в два года. При этом пассажиры в таком случае полетят как "шпроты у банке" в одну сторону девять месяцев и будут два года ждать прибытия других ракет с грузами."Народу нравится. Эффект "вау". На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки", — добавил Рогозин."Люди, которые по вечерам смотрят в звездное небо, во многом относят себя к обывателям, которые, безусловно, с детства мечтают о космосе, и часто становятся заложниками неких фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают их рассказами, что вот-вот человечество полетит на Марс, например", — подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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илон маск, петербургский международный экономический форум (фонд), марс, космос - риа наука, дмитрий рогозин

Рогозин назвал слова Маска о массовых полетах на Марс сказкой

12:48 05.06.2021 (обновлено: 15:22 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал идеи главы SpaceX Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой.
Ранее Маск многократно заявлял о своих планах колонизации Марса и строит для этого ракету Starship.
"Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд", — сказал Рогозин, выступая на ПМЭФ-2021.
По его словам, лететь на Марс можно только в пусковое окно, которое открывается раз в два года. При этом пассажиры в таком случае полетят как "шпроты у банке" в одну сторону девять месяцев и будут два года ждать прибытия других ракет с грузами.
"Народу нравится. Эффект "вау". На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки", — добавил Рогозин.
"Люди, которые по вечерам смотрят в звездное небо, во многом относят себя к обывателям, которые, безусловно, с детства мечтают о космосе, и часто становятся заложниками неких фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают их рассказами, что вот-вот человечество полетит на Марс, например", — подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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