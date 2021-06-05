https://ria.ru/20210605/podlodka-1735810935.html
СМИ узнали о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки
СМИ узнали о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки - РИА Новости, 05.06.2021
СМИ узнали о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки
Индия вернет арендованную у России атомную подлодку "Нерпа", пишет издание Hindustan Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:53
2021-06-05T17:53
2021-06-05T17:53
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Индия вернет арендованную у России атомную подлодку "Нерпа", пишет издание Hindustan Times со ссылкой на источники.По информации СМИ, это связано с истечением срока аренды весной 2022 года. В то же время местный телеканал NDTV сообщил о проблемах, возникших при техническом обслуживании субмарины.Сейчас индийский экипаж переправляет "Нерпу" во Владивосток. Официального подтверждения или комментариев от властей нет.Подлодку спустили на воду 24 июня 2006 года, с 2009-го она находилась на вооружении российского флота. Через три года "Нерпу" арендовала Индия, которая до этого использовала судно, полученное в 1988 году от СССР. Субмарину эксплуатировали под именем "Чакра", на ней обучали экипаж и отслеживали движение других военных кораблей, в частности китайских. Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70 процентов вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Москва поставляет своему партнеру технику и оружие на несколько миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html
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