https://ria.ru/20210605/podlodka-1735810935.html

СМИ узнали о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки

СМИ узнали о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки - РИА Новости, 05.06.2021

СМИ узнали о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки

Индия вернет арендованную у России атомную подлодку "Нерпа", пишет издание Hindustan Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T17:53

2021-06-05T17:53

2021-06-05T17:53

россия

индия

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/130953/35/1309533585_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d9e459147ceff0ae2e58cbc4ebfb33c2.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Индия вернет арендованную у России атомную подлодку "Нерпа", пишет издание Hindustan Times со ссылкой на источники.По информации СМИ, это связано с истечением срока аренды весной 2022 года. В то же время местный телеканал NDTV сообщил о проблемах, возникших при техническом обслуживании субмарины.Сейчас индийский экипаж переправляет "Нерпу" во Владивосток. Официального подтверждения или комментариев от властей нет.Подлодку спустили на воду 24 июня 2006 года, с 2009-го она находилась на вооружении российского флота. Через три года "Нерпу" арендовала Индия, которая до этого использовала судно, полученное в 1988 году от СССР. Субмарину эксплуатировали под именем "Чакра", на ней обучали экипаж и отслеживали движение других военных кораблей, в частности китайских. Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70 процентов вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Москва поставляет своему партнеру технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html

https://ria.ru/20210429/partiya-1730531822.html

россия

индия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, индия, ссср, в мире