В РЖД не исключили создание прямого ж/д сообщения с Японией через Сахалин
12:28 05.06.2021 (обновлено: 14:29 05.06.2021)
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РЖД не исключают организации прямого железнодорожного сообщения с Японией, создав переход на Сахалине, сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов на площадке ПМЭФ.
"Мы должны ставить такие серьезные и далеко идущие цели перед собой. Это развитие прямого железнодорожного сообщения между Россией и Японией, создание транспортного перехода на острове Сахалин к японскому острову Хоккайдо", - заявил Павлов, выступая на бизнес-диалоге "Россия – Япония" в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что тогда экономические взаимоотношения с Японией "встанут совершенно на другой уровень и кратно возрастут". "Я предлагаю воспользоваться сегодняшней возможностью развития экономических взаимоотношений через одну из надёжнейших структур РФ – компанию "Российские железные дороги", - сказал первый замглавы холдинга.
По его словам, объёмы внешнеторговых перевозок между Россией и Японией за прошедший год достигли 50 миллионов тонн, увеличившись на 5,5% к 2019 году. "Экспорт в Японию российского угля (составил – ред.) 48 миллионов тонн – это треть всего объёма, который мы сегодня перевозим по Транссибу. В этом году отмечаем уверенный рост транзитного грузопотока – плюс 40%", - рассказал Павлов, добавив, что особым направлением сотрудничества является развитие транзитных контейнерных перевозок в сообщении с Японией, которые выросли на 88%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.