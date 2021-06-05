https://ria.ru/20210605/pmef-1735788186.html

В РЖД не исключили создание прямого ж/д сообщения с Японией через Сахалин

В РЖД не исключили создание прямого ж/д сообщения с Японией через Сахалин - РИА Новости, 05.06.2021

В РЖД не исключили создание прямого ж/д сообщения с Японией через Сахалин

РЖД не исключают организации прямого железнодорожного сообщения с Японией, создав переход на Сахалине, сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов на... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:28

2021-06-05T12:28

2021-06-05T14:29

петербургский международный экономический форум

россия

сергей павлов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сахалин

ржд

япония

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РЖД не исключают организации прямого железнодорожного сообщения с Японией, создав переход на Сахалине, сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов на площадке ПМЭФ."Мы должны ставить такие серьезные и далеко идущие цели перед собой. Это развитие прямого железнодорожного сообщения между Россией и Японией, создание транспортного перехода на острове Сахалин к японскому острову Хоккайдо", - заявил Павлов, выступая на бизнес-диалоге "Россия – Япония" в рамках ПМЭФ.Он отметил, что тогда экономические взаимоотношения с Японией "встанут совершенно на другой уровень и кратно возрастут". "Я предлагаю воспользоваться сегодняшней возможностью развития экономических взаимоотношений через одну из надёжнейших структур РФ – компанию "Российские железные дороги", - сказал первый замглавы холдинга.По его словам, объёмы внешнеторговых перевозок между Россией и Японией за прошедший год достигли 50 миллионов тонн, увеличившись на 5,5% к 2019 году. "Экспорт в Японию российского угля (составил – ред.) 48 миллионов тонн – это треть всего объёма, который мы сегодня перевозим по Транссибу. В этом году отмечаем уверенный рост транзитного грузопотока – плюс 40%", - рассказал Павлов, добавив, что особым направлением сотрудничества является развитие транзитных контейнерных перевозок в сообщении с Японией, которые выросли на 88%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/priamure-1735541276.html

https://ria.ru/20210527/sotrudnichestvo-1734392776.html

россия

сахалин

япония

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россия, сергей павлов, петербургский международный экономический форум (фонд), сахалин, ржд, япония, экономика