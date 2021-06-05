АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВДНХ.
"На полях Петербургского международного экономического форума АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах организации и проведения совместных мероприятий на территории Выставки достижений народного хозяйства, а также организации тематических и международных коммуникационных площадок в Российской Федерации и за рубежом. Подписи на документе поставили генеральный директор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны будут осуществлять комплексное сотрудничество, направленное на регулирование и поддержку конгрессной и выставочно-ярмарочной деятельности, а также поддержку социально значимых и инновационных проектов.
"Мультиформатность выставки делает возможным проведений мероприятий для любой аудитории, и это является нашим ключевым конкурентным преимуществом не только России, но и в мировом сообществе. Одним из приоритетных направлений новой стратегии ВДНХ станет создание ВДНХ ЭКСПО, современного высокотехнологичного конгрессно-выставочного комплекса", - цитируют в сообщении генерального директора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.
"Сотрудничество с Фондом Росконгресс — крупнейшим организатором международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры — привнесет новые форматы в выставочное направление, позволит проводить крупные конгрессы, симпозиумы, концерты, шоу, развлекательные мероприятия по всей территории Выставки", — сказал Шогуров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.