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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/pmef-1735763270.html
АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ
АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2021
АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ
АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВДНХ. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:05
2021-06-05T11:05
петербургский международный экономический форум
россия
сергей шогуров
фонд "росконгресс"
александр стуглев
петербургский международный экономический форум (фонд)
вднх
экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВДНХ."На полях Петербургского международного экономического форума АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах организации и проведения совместных мероприятий на территории Выставки достижений народного хозяйства, а также организации тематических и международных коммуникационных площадок в Российской Федерации и за рубежом. Подписи на документе поставили генеральный директор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны будут осуществлять комплексное сотрудничество, направленное на регулирование и поддержку конгрессной и выставочно-ярмарочной деятельности, а также поддержку социально значимых и инновационных проектов."Мультиформатность выставки делает возможным проведений мероприятий для любой аудитории, и это является нашим ключевым конкурентным преимуществом не только России, но и в мировом сообществе. Одним из приоритетных направлений новой стратегии ВДНХ станет создание ВДНХ ЭКСПО, современного высокотехнологичного конгрессно-выставочного комплекса", - цитируют в сообщении генерального директора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, сергей шогуров, фонд "росконгресс", александр стуглев, петербургский международный экономический форум (фонд), вднх, экономика

АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ

11:05 05.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВДНХ.
"На полях Петербургского международного экономического форума АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах организации и проведения совместных мероприятий на территории Выставки достижений народного хозяйства, а также организации тематических и международных коммуникационных площадок в Российской Федерации и за рубежом. Подписи на документе поставили генеральный директор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стороны будут осуществлять комплексное сотрудничество, направленное на регулирование и поддержку конгрессной и выставочно-ярмарочной деятельности, а также поддержку социально значимых и инновационных проектов.
"Мультиформатность выставки делает возможным проведений мероприятий для любой аудитории, и это является нашим ключевым конкурентным преимуществом не только России, но и в мировом сообществе. Одним из приоритетных направлений новой стратегии ВДНХ станет создание ВДНХ ЭКСПО, современного высокотехнологичного конгрессно-выставочного комплекса", - цитируют в сообщении генерального директора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.
"Сотрудничество с Фондом Росконгресс — крупнейшим организатором международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры — привнесет новые форматы в выставочное направление, позволит проводить крупные конгрессы, симпозиумы, концерты, шоу, развлекательные мероприятия по всей территории Выставки", — сказал Шогуров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияСергей ШогуровФонд "Росконгресс"Александр СтуглевПетербургский международный экономический форум (фонд)ВДНХЭкономика
 
 
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