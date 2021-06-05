https://ria.ru/20210605/pmef-1735763270.html

АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ

АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2021

АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве на ПМЭФ

АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВДНХ. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:05

2021-06-05T11:05

2021-06-05T11:05

петербургский международный экономический форум

россия

сергей шогуров

фонд "росконгресс"

александр стуглев

петербургский международный экономический форум (фонд)

вднх

экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВДНХ."На полях Петербургского международного экономического форума АО "ВДНХ" и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах организации и проведения совместных мероприятий на территории Выставки достижений народного хозяйства, а также организации тематических и международных коммуникационных площадок в Российской Федерации и за рубежом. Подписи на документе поставили генеральный директор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны будут осуществлять комплексное сотрудничество, направленное на регулирование и поддержку конгрессной и выставочно-ярмарочной деятельности, а также поддержку социально значимых и инновационных проектов."Мультиформатность выставки делает возможным проведений мероприятий для любой аудитории, и это является нашим ключевым конкурентным преимуществом не только России, но и в мировом сообществе. Одним из приоритетных направлений новой стратегии ВДНХ станет создание ВДНХ ЭКСПО, современного высокотехнологичного конгрессно-выставочного комплекса", - цитируют в сообщении генерального директора АО "ВДНХ" Сергея Шогурова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/sotrudnichestvo-1735721500.html

https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735718903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шогуров, фонд "росконгресс", александр стуглев, петербургский международный экономический форум (фонд), вднх, экономика