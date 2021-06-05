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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/pmef-1735750895.html
Выездную сессию ПМЭФ запланировали на октябрь
Выездную сессию ПМЭФ запланировали на октябрь - РИА Новости, 05.06.2021
Выездную сессию ПМЭФ запланировали на октябрь
Выездная сессия Петербургского международного экономического форума запланирована на октябрь 2021 года в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:32
2021-06-05T08:45
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
ханты-мансийск
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Выездная сессия Петербургского международного экономического форума запланирована на октябрь 2021 года в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Фонда развития Югры."Фонд развития Югры и фонд Росконгресс заключили соглашение по организации в Ханты-Мансийске в дни работы Югорского промышленно-инвестиционного форума выездной сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста", - говорится в сообщении.Пресс-служба фонда развития Югры уточняет, что промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 октября. В программе также запланирован третий форум государственно-частного партнерства, съезды "Опоры России" и Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.В рамках ЮПИФ традиционно проводится специализированная выставка, посвященная нефтегазовым технологиям, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, лесной промышленности и деревообработке, а также производству техники и оборудования.В 2020 году форум впервые состоялся в смешанном формате - очно и онлайн. Основными его темами стали цифровизация производственных процессов, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/pmef-1735722931.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), ханты-мансийск, экономика

Выездную сессию ПМЭФ запланировали на октябрь

08:32 05.06.2021 (обновлено: 08:45 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПленарная сессия ПМЭФ-2021 с участием президента РФ Владимира Путина, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца
Пленарная сессия ПМЭФ-2021 с участием президента РФ Владимира Путина, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Выездная сессия Петербургского международного экономического форума запланирована на октябрь 2021 года в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Фонда развития Югры.
"Фонд развития Югры и фонд Росконгресс заключили соглашение по организации в Ханты-Мансийске в дни работы Югорского промышленно-инвестиционного форума выездной сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста", - говорится в сообщении.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Володин рассказал о повестке, которую предложил Путин на ПМЭФ
Пресс-служба фонда развития Югры уточняет, что промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 октября. В программе также запланирован третий форум государственно-частного партнерства, съезды "Опоры России" и Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.
В рамках ЮПИФ традиционно проводится специализированная выставка, посвященная нефтегазовым технологиям, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, лесной промышленности и деревообработке, а также производству техники и оборудования.
В 2020 году форум впервые состоялся в смешанном формате - очно и онлайн. Основными его темами стали цифровизация производственных процессов, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Ханты-МансийскЭкономика
 
 
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