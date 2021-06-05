https://ria.ru/20210605/pmef-1735750895.html

Выездную сессию ПМЭФ запланировали на октябрь

Выездную сессию ПМЭФ запланировали на октябрь - РИА Новости, 05.06.2021

Выездную сессию ПМЭФ запланировали на октябрь

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума запланирована на октябрь 2021 года в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:32

2021-06-05T08:32

2021-06-05T08:45

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

ханты-мансийск

экономика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Выездная сессия Петербургского международного экономического форума запланирована на октябрь 2021 года в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Фонда развития Югры."Фонд развития Югры и фонд Росконгресс заключили соглашение по организации в Ханты-Мансийске в дни работы Югорского промышленно-инвестиционного форума выездной сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста", - говорится в сообщении.Пресс-служба фонда развития Югры уточняет, что промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 октября. В программе также запланирован третий форум государственно-частного партнерства, съезды "Опоры России" и Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.В рамках ЮПИФ традиционно проводится специализированная выставка, посвященная нефтегазовым технологиям, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, лесной промышленности и деревообработке, а также производству техники и оборудования.В 2020 году форум впервые состоялся в смешанном формате - очно и онлайн. Основными его темами стали цифровизация производственных процессов, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/pmef-1735722931.html

https://ria.ru/20210604/verkhnevolzhe-1735721080.html

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), ханты-мансийск, экономика