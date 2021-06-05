https://ria.ru/20210605/peterburg-1735783061.html

В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры

В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры - РИА Новости, 05.06.2021

В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры

Пожарные спасли трёх человек с балкона горящей квартиры на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС города. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:40

2021-06-05T13:40

2021-06-05T14:48

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происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пожарные спасли трёх человек с балкона горящей квартиры на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС города."Из горящей (квартиры - ред.) спасли двух детей и женщину, тушение продолжается", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, пожар произошел в доме 46 на проспекте Стачек. Загорелась квартира на 4 этаже.В 13.03 было ликвидировано открытое горение.Всего из здания были эвакуированы 15 человек

https://ria.ru/20210605/teplokhod-1735779151.html

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санкт-петербург, происшествия