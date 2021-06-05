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В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры
В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры - РИА Новости, 05.06.2021
В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры
Пожарные спасли трёх человек с балкона горящей квартиры на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС города. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:40
2021-06-05T14:48
хорошие новости
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пожарные спасли трёх человек с балкона горящей квартиры на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС города."Из горящей (квартиры - ред.) спасли двух детей и женщину, тушение продолжается", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, пожар произошел в доме 46 на проспекте Стачек. Загорелась квартира на 4 этаже.В 13.03 было ликвидировано открытое горение.Всего из здания были эвакуированы 15 человек
https://ria.ru/20210605/teplokhod-1735779151.html
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санкт-петербург, происшествия

В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры

13:40 05.06.2021 (обновлено: 14:48 05.06.2021)
 
© Фото : МЧС России по Санкт-ПетербургуПожарные машины у Дома ленинградской торговли
Пожарные машины у Дома ленинградской торговли - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : МЧС России по Санкт-Петербургу
Читать ria.ru в
С -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пожарные спасли трёх человек с балкона горящей квартиры на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС города.
"Из горящей (квартиры - ред.) спасли двух детей и женщину, тушение продолжается", - сказано в сообщении.
Сотрудник СК на месте затопления речного теплохода Барракуда - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:08
При затоплении теплохода в Волге спасли четырех человек
По данным пресс-службы, пожар произошел в доме 46 на проспекте Стачек. Загорелась квартира на 4 этаже.
В 13.03 было ликвидировано открытое горение.
Всего из здания были эвакуированы 15 человек
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 10:34Хорошие новости
В центре Москвы человека спасли из горящего здания
 
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