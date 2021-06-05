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Медведев поддержал поэтапный запрет трудноперерабатываемых упаковок
Медведев поддержал поэтапный запрет трудноперерабатываемых упаковок - РИА Новости, 05.06.2021
Медведев поддержал поэтапный запрет трудноперерабатываемых упаковок
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею поэтапного запрета в стране упаковки из трудноперерабатываемых материалов. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T18:23
2021-06-05T18:23
2021-06-05T20:03
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею поэтапного запрета в стране упаковки из трудноперерабатываемых материалов.Соответствующее предложение прозвучало на стратегической сессии партии "Экология"."По поводу поэтапного запрета упаковки из трудноперерабатываемых материалов. Надо этим заниматься... Весь мир движется в этом направлении. Мы не должны перепрыгивать через тот этап, на котором мы находимся, но постепенно это правильно делать. Это абсолютно верно", - сказал на это Медведев.Он вспомнил, как во время его детства и юности обладатель иностранного пластикового пакета "смотрелся хорошо"."А сейчас мы с вами понимаем, что это все прошлое. Эти красивые пакеты - потом непонятно, что с ними делать. Хотя когда- то их покупали аж по пять рублей", - отметил Медведев.По его словам, проработка вопроса по постепенному отказу от упаковки из трудноперерабатываемых материалов могла бы стать одной из программных установок "Единой России".
https://ria.ru/20210605/ekologiya-1735811190.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
поддержал идею поэтапного запрета в стране упаковки из трудноперерабатываемых материалов.
Соответствующее предложение прозвучало на стратегической сессии партии "Экология".
"По поводу поэтапного запрета упаковки из трудноперерабатываемых материалов. Надо этим заниматься... Весь мир движется в этом направлении. Мы не должны перепрыгивать через тот этап, на котором мы находимся, но постепенно это правильно делать. Это абсолютно верно", - сказал на это Медведев.
Он вспомнил, как во время его детства и юности обладатель иностранного пластикового пакета "смотрелся хорошо".
"А сейчас мы с вами понимаем, что это все прошлое. Эти красивые пакеты - потом непонятно, что с ними делать. Хотя когда- то их покупали аж по пять рублей", - отметил Медведев.
По его словам, проработка вопроса по постепенному отказу от упаковки из трудноперерабатываемых материалов могла бы стать одной из программных установок "Единой России".