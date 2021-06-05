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Уровень воды в Енисее в районе Красноярска поднялся еще на 21 сантиметр
Уровень воды в Енисее в районе Красноярска поднялся еще на 21 сантиметр - РИА Новости, 05.06.2021
Уровень воды в Енисее в районе Красноярска поднялся еще на 21 сантиметр
Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки вырос на 21 сантиметр и достиг отметки в 447 сантиметров, сообщает мэрия. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T07:57
2021-06-05T07:57
россия
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки вырос на 21 сантиметр и достиг отметки в 447 сантиметров, сообщает мэрия.Власти города в связи с возможными подтоплениями, вызванными сбросом воды на Красноярской ГЭС, перевели муниципальные органы управления в режим повышенной готовности. На утро пятницы уровень воды в Енисее в районе Красноярска из-за сброса на Красноярской ГЭС поднялся до 426,6 сантиметра. Днём на Красноярской ГЭС открыли четвертый шлюз из семи - теперь сброс воды составляет 7 тысяч кубометров в секунду. Набережная Красноярска уже подтоплена. МЧС предупредило красноярцев о затяжных обильных дождях и спрогнозировало ухудшение ситуации. С ночи субботы в Красноярске начался дождь."По состоянию на 10.00 5 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 7 000 м3/с, уровень воды в р. Енисей – 447,0 см", - говорится в сообщении.В настоящее время подтоплены: береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший. Спортивная площадка у набережной левого берега, в районе улице Дубровинского и другие близкорасположенные к воде объекты. Грунтовыми водами подтопило подвал здания Третьего Арбитражного суда и подземную парковку в жилом доме № 2ж по улице Мичурина.Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления.Как сообщали в мае Росводресурсы, приток воды в водоемы каскада Енисейский ГЭС в июне будет доходить до 167% среднемноголетней нормы, паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Однако начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий уточнял, что нынешняя обстановка на Енисейском каскаде не уникальная, похожие ситуации складывались в 1988-м и 2016 годах.По информации МЧС России, количество снега в горах Западных и Восточных Саян в Красноярском крае превышает норму на 200-230%. По их прогнозу, с учётом осадков и таяния снега, в июне приток воды в водохранилище будет выше нормы на 60-70%, что является рекордным показателем за последние 10 лет.В зону риска подтопления, по сведениям мэрия Красноярска, попадают несколько участков на правом и левом берегах Енисея, а также острова, находящиеся в городской черте - Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижний Атамановский. МЧС России сообщало, что кроме прибрежных территорий Красноярска, в зону затопления могут попасть Дивногорск и Минусинск, а также в Березовский, Емельяновский, Минусинский, Сухобузимский и Шушенский районы.
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РИА Новости
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96
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россия, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

Уровень воды в Енисее в районе Красноярска поднялся еще на 21 сантиметр

07:57 05.06.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации КрасноярскаЗатопленная набережная Енисея в Красноярске
Затопленная набережная Енисея в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Красноярска
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки вырос на 21 сантиметр и достиг отметки в 447 сантиметров, сообщает мэрия.
Власти города в связи с возможными подтоплениями, вызванными сбросом воды на Красноярской ГЭС, перевели муниципальные органы управления в режим повышенной готовности. На утро пятницы уровень воды в Енисее в районе Красноярска из-за сброса на Красноярской ГЭС поднялся до 426,6 сантиметра. Днём на Красноярской ГЭС открыли четвертый шлюз из семи - теперь сброс воды составляет 7 тысяч кубометров в секунду. Набережная Красноярска уже подтоплена. МЧС предупредило красноярцев о затяжных обильных дождях и спрогнозировало ухудшение ситуации. С ночи субботы в Красноярске начался дождь.
"По состоянию на 10.00 5 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 7 000 м3/с, уровень воды в р. Енисей – 447,0 см", - говорится в сообщении.
В настоящее время подтоплены: береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший. Спортивная площадка у набережной левого берега, в районе улице Дубровинского и другие близкорасположенные к воде объекты. Грунтовыми водами подтопило подвал здания Третьего Арбитражного суда и подземную парковку в жилом доме № 2ж по улице Мичурина.
Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления.
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Как сообщали в мае Росводресурсы, приток воды в водоемы каскада Енисейский ГЭС в июне будет доходить до 167% среднемноголетней нормы, паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Однако начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий уточнял, что нынешняя обстановка на Енисейском каскаде не уникальная, похожие ситуации складывались в 1988-м и 2016 годах.
По информации МЧС России, количество снега в горах Западных и Восточных Саян в Красноярском крае превышает норму на 200-230%. По их прогнозу, с учётом осадков и таяния снега, в июне приток воды в водохранилище будет выше нормы на 60-70%, что является рекордным показателем за последние 10 лет.
В зону риска подтопления, по сведениям мэрия Красноярска, попадают несколько участков на правом и левом берегах Енисея, а также острова, находящиеся в городской черте - Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижний Атамановский. МЧС России сообщало, что кроме прибрежных территорий Красноярска, в зону затопления могут попасть Дивногорск и Минусинск, а также в Березовский, Емельяновский, Минусинский, Сухобузимский и Шушенский районы.
 
РоссияФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
 
 
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