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Под Сыктывкаром сел на мель грузопассажирский паром
Под Сыктывкаром сел на мель грузопассажирский паром - РИА Новости, 05.06.2021
Под Сыктывкаром сел на мель грузопассажирский паром
Грузопассажирский паром "Парма" сел на мель на реке Вычегде под Сыктывкаром в Республике Коми, ведется проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:58
2021-06-05T14:58
2021-06-05T14:58
республика коми
северо-западная транспортная прокуратура
сыктывкар
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Грузопассажирский паром "Парма" сел на мель на реке Вычегде под Сыктывкаром в Республике Коми, ведется проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель грузопассажирского парома "Парма" (принадлежит МКП "Жилкомсревис") 5 июня 2021 года около 9 утра на реке Вычегде при подходе к берегу в населенный пункт Алешино", - говорится в сообщении.На борту находятся 13 пассажиров и 8 автомобилей. Пострадавших нет, паром буксируют к берегу. Ситуация находится на контроле Север-Западной транспортной прокуратуры.
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республика коми, северо-западная транспортная прокуратура, сыктывкар, происшествия