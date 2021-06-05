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Под Сыктывкаром сел на мель грузопассажирский паром

Под Сыктывкаром сел на мель грузопассажирский паром - РИА Новости, 05.06.2021

Под Сыктывкаром сел на мель грузопассажирский паром

Грузопассажирский паром "Парма" сел на мель на реке Вычегде под Сыктывкаром в Республике Коми, ведется проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:58

2021-06-05T14:58

2021-06-05T14:58

республика коми

северо-западная транспортная прокуратура

сыктывкар

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Грузопассажирский паром "Парма" сел на мель на реке Вычегде под Сыктывкаром в Республике Коми, ведется проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель грузопассажирского парома "Парма" (принадлежит МКП "Жилкомсревис") 5 июня 2021 года около 9 утра на реке Вычегде при подходе к берегу в населенный пункт Алешино", - говорится в сообщении.На борту находятся 13 пассажиров и 8 автомобилей. Пострадавших нет, паром буксируют к берегу. Ситуация находится на контроле Север-Западной транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20210526/avarii-1733916150.html

республика коми

сыктывкар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, северо-западная транспортная прокуратура, сыктывкар, происшествия