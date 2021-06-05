https://ria.ru/20210605/parol-1735745208.html

Россиянам назвали самый надежный пароль

Россиянам назвали самый надежный пароль - РИА Новости, 05.06.2021

Россиянам назвали самый надежный пароль

Наиболее надежным паролем для соцсетей и электронной почты можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Как ее составить, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T04:14

2021-06-05T04:14

2021-06-05T10:48

пароль

евгений ющук

россия

технологии

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наиболее надежным паролем для соцсетей и электронной почты можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Как ее составить, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.Чтобы снизить риск взлома важных для вас аккаунтов, специалисты по кибербезопасности советуют придумывать для входа сложные и длинные пароли с использованием цифр и разных символов. Такой пароль злоумышленникам трудно подобрать. Но беда в том, что сам хозяин может такой пароль забыть, отметил эксперт по конкурентной разведке.По его словам, чтобы легко запомнить пароль, который соответствует всем требованиями кибербезопасности, нужно создавать его на основе какой-то фразы. "Я бы строил комбинацию на парольной фразе, которая вам хорошо известна. Условно говоря, можете сделать пароль "Куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить", — объяснил Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.Эксперт уверен, что подбором вскрыть такой пароль практически невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/parol-1592448648.html

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пароль, евгений ющук, россия, технологии