Россиянам назвали самый надежный пароль
04:14 05.06.2021 (обновлено: 10:48 05.06.2021)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наиболее надежным паролем для соцсетей и электронной почты можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Как ее составить, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
Чтобы снизить риск взлома важных для вас аккаунтов, специалисты по кибербезопасности советуют придумывать для входа сложные и длинные пароли с использованием цифр и разных символов. Такой пароль злоумышленникам трудно подобрать. Но беда в том, что сам хозяин может такой пароль забыть, отметил эксперт по конкурентной разведке.
"С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. Также есть риск, что вы не сможете получить доступ к генератору паролей или к программе-запоминалке, и тогда — все", — считает Евгений Ющук.
По его словам, чтобы легко запомнить пароль, который соответствует всем требованиями кибербезопасности, нужно создавать его на основе какой-то фразы.
"Я бы строил комбинацию на парольной фразе, которая вам хорошо известна. Условно говоря, можете сделать пароль "Куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить", — объяснил Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.
Эксперт уверен, что подбором вскрыть такой пароль практически невозможно.