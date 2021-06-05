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Туризм
https://ria.ru/20210605/otpusk-1735638295.html
Туристы рассказали, чем отличается отдых в России и за рубежом
Туристы рассказали, чем отличается отдых в России и за рубежом - РИА Новости, 05.06.2021
Туристы рассказали, чем отличается отдых в России и за рубежом
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать в России и за рубежом, оказалось, что во внутреннем туризме... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T02:51
2021-06-05T02:51
туризм
отдых в россии 2021 летом
отдых на море
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новости - туризм
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать в России и за рубежом, оказалось, что во внутреннем туризме большинство опрошенных (63 процентов) привлекают природные места, а в других странах путешественники чаще посещают города (85 процентов), сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1890 человек. В том, что туристические предпочтения порой отличаются во время отпуска на родине и за границей признали 84 процента путешественников.Экстремальный отдых дома, а не за рубежом, вероятнее всего, выберут 51,4 процента путешественников. А вот на экскурсии в других странах туристы хотят ходить чаще, чем в России — 77 процента против 23 процентов. Когда речь заходит про аренду авто, 61 процент опрошенных отмечали, что им комфортнее брать машины за границей. Также большинство охотнее готовы пробовать традиционные блюда именно в иностранных заведениях — так ответили 80 процентов.Интересно, что за границей 66,5 процента туристов хотят максимально расслабиться и ничего не делать, а в России — только 33,5 процента. При этом общаться с местными в других странах нравится 60 процентам опрошенных, а с жителями регионов РФ — 40 процентам.
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Туристы рассказали, чем отличается отдых в России и за рубежом

02:51 05.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСанаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать в России и за рубежом, оказалось, что во внутреннем туризме большинство опрошенных (63 процентов) привлекают природные места, а в других странах путешественники чаще посещают города (85 процентов), сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1890 человек. В том, что туристические предпочтения порой отличаются во время отпуска на родине и за границей признали 84 процента путешественников.
Экстремальный отдых дома, а не за рубежом, вероятнее всего, выберут 51,4 процента путешественников. А вот на экскурсии в других странах туристы хотят ходить чаще, чем в России — 77 процента против 23 процентов.
Когда речь заходит про аренду авто, 61 процент опрошенных отмечали, что им комфортнее брать машины за границей. Также большинство охотнее готовы пробовать традиционные блюда именно в иностранных заведениях — так ответили 80 процентов.
Интересно, что за границей 66,5 процента туристов хотят максимально расслабиться и ничего не делать, а в России — только 33,5 процента. При этом общаться с местными в других странах нравится 60 процентам опрошенных, а с жителями регионов РФ — 40 процентам.
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Туризмотдых в России 2021 летомотдых на морекуда поехатькуда поехать в выходныеРоссияТуризмтуристыНовости - Туризм
 
 
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