https://ria.ru/20210605/otpusk-1735638295.html

Туристы рассказали, чем отличается отдых в России и за рубежом

Туристы рассказали, чем отличается отдых в России и за рубежом - РИА Новости, 05.06.2021

Туристы рассказали, чем отличается отдых в России и за рубежом

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать в России и за рубежом, оказалось, что во внутреннем туризме... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T02:51

2021-06-05T02:51

2021-06-05T02:51

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они предпочитают отдыхать в России и за рубежом, оказалось, что во внутреннем туризме большинство опрошенных (63 процентов) привлекают природные места, а в других странах путешественники чаще посещают города (85 процентов), сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1890 человек. В том, что туристические предпочтения порой отличаются во время отпуска на родине и за границей признали 84 процента путешественников.Экстремальный отдых дома, а не за рубежом, вероятнее всего, выберут 51,4 процента путешественников. А вот на экскурсии в других странах туристы хотят ходить чаще, чем в России — 77 процента против 23 процентов. Когда речь заходит про аренду авто, 61 процент опрошенных отмечали, что им комфортнее брать машины за границей. Также большинство охотнее готовы пробовать традиционные блюда именно в иностранных заведениях — так ответили 80 процентов.Интересно, что за границей 66,5 процента туристов хотят максимально расслабиться и ничего не делать, а в России — только 33,5 процента. При этом общаться с местными в других странах нравится 60 процентам опрошенных, а с жителями регионов РФ — 40 процентам.

https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735118017.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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