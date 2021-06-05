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Отец погиб, спасая тонущих детей
Отец погиб, спасая тонущих детей - РИА Новости, 05.06.2021
Отец погиб, спасая тонущих детей
Британец погиб, спасая своих детей на пляже в Португалии. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T19:58
2021-06-05T20:03
португалия
лиссабон (город)
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британец погиб, спасая своих детей на пляже в Португалии. Об этом пишет Daily Mail.Финансовый консультант Тревор Пеллинг пытался вытащить дочерей во время сильного течения на пляже Калада к северо-западу от Лиссабона. На берегу не было спасателей, поскольку сезон только начался. Мужчине удалось вытянуть детей, однако сам он не смог спастись. Его вытащили серфингисты, находившиеся поблизости. К тому моменту его сердце уже остановилось. Местные жители и врач целый час пытались реанимировать Пеллинга.Его дочерей вместе с женой госпитализировали в больницу Санта-Мария в Лиссабоне, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Полиция начала расследование в связи со смертью британца.
https://rsport.ria.ru/20210523/kitay-1733516114.html
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португалия, лиссабон (город), в мире

Отец погиб, спасая тонущих детей

19:58 05.06.2021 (обновлено: 20:03 05.06.2021)
 
© Depositphotos / ValentinAyupovСпасательная вышка
Спасательная вышка - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / ValentinAyupov
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британец погиб, спасая своих детей на пляже в Португалии. Об этом пишет Daily Mail.
Финансовый консультант Тревор Пеллинг пытался вытащить дочерей во время сильного течения на пляже Калада к северо-западу от Лиссабона. На берегу не было спасателей, поскольку сезон только начался.
Мужчине удалось вытянуть детей, однако сам он не смог спастись. Его вытащили серфингисты, находившиеся поблизости. К тому моменту его сердце уже остановилось. Местные жители и врач целый час пытались реанимировать Пеллинга.
Спасательные работы на месте марафонского забега провинция Ганьсу, Китай - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 11:16
В Китае из-за непогоды на ультрамарафоне погиб национальный рекордсмен
Его дочерей вместе с женой госпитализировали в больницу Санта-Мария в Лиссабоне, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Полиция начала расследование в связи со смертью британца.
 
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