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Отец погиб, спасая тонущих детей
Отец погиб, спасая тонущих детей - РИА Новости, 05.06.2021
Отец погиб, спасая тонущих детей
Британец погиб, спасая своих детей на пляже в Португалии. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T19:58
2021-06-05T19:58
2021-06-05T20:03
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британец погиб, спасая своих детей на пляже в Португалии. Об этом пишет Daily Mail.Финансовый консультант Тревор Пеллинг пытался вытащить дочерей во время сильного течения на пляже Калада к северо-западу от Лиссабона. На берегу не было спасателей, поскольку сезон только начался. Мужчине удалось вытянуть детей, однако сам он не смог спастись. Его вытащили серфингисты, находившиеся поблизости. К тому моменту его сердце уже остановилось. Местные жители и врач целый час пытались реанимировать Пеллинга.Его дочерей вместе с женой госпитализировали в больницу Санта-Мария в Лиссабоне, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Полиция начала расследование в связи со смертью британца.
https://rsport.ria.ru/20210523/kitay-1733516114.html
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