https://ria.ru/20210605/ostrova-1735798197.html

Депутат парламента Японии оценил слова Путина о мирном договоре

Депутат парламента Японии оценил слова Путина о мирном договоре - РИА Новости, 06.06.2021

Депутат парламента Японии оценил слова Путина о мирном договоре

Москва и Токио смогут уладить разногласия из-за принадлежности Курильских островов только при президентстве Владимира Путина, заявил агентству Киодо депутат... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-05T15:49

2021-06-05T15:49

2021-06-06T02:42

есихидэ суга

россия

хабомаи

кунашир (остров)

владимир путин

в мире

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ТОКИО, 5 июн — РИА Новости. Москва и Токио смогут уладить разногласия из-за принадлежности Курильских островов только при президентстве Владимира Путина, заявил агентству Киодо депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки."Если это упустить, то в будущем решения не будет", — считает он.Как подчеркнул российский лидер во время встречи с главредами иностранных информагентств на полях ПМЭФ, внесенные в Конституцию поправки о недопустимости отчуждения территорий не означают, что диалог с Токио по мирному договору должен прекратиться.Как говорится в материале Киодо, в целом в японских правительственных кругах и в МИД реакция на выступление Путина была более сдержанной, нежели слова Судзуки. Как сказал неназванный источник в канцелярии премьер-министра, "это поза по продолжению переговоров; никто в правительстве не думает, что переговоры вдруг продвинутся".В МИД страны сомневаются, что Россия "по-настоящему приступит" к обсуждению. В то же время, по словам другого источника в руководстве ведомства, изменений в позиции Москвы нет и переговоры продолжат "на основе прежних соглашений".Эту договоренность подтвердили и во время первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги и российского президента в сентябре прошлого года.Острова и мирный договорОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советская сторона рассчитывала, что Совместная декларация поставит точку в споре, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили. Последующие переговоры ни к чему не привели. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне японский премьер-министр сообщил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Токио, так как до сих пор ее официальной позицией было требование вернуть все острова, а только после этого заключить мирный договор.

https://ria.ru/20210604/yaponiya-1735735277.html

https://ria.ru/20210604/rakety-1735737268.html

https://ria.ru/20210214/putin-1597418939.html

россия

хабомаи

кунашир (остров)

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есихидэ суга, россия, хабомаи, кунашир (остров), владимир путин, в мире