Депутат парламента Японии оценил слова Путина о мирном договоре
15:49 05.06.2021 (обновлено: 02:42 06.06.2021)
ТОКИО, 5 июн — РИА Новости. Москва и Токио смогут уладить разногласия из-за принадлежности Курильских островов только при президентстве Владимира Путина, заявил агентству Киодо депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
"Если это упустить, то в будущем решения не будет", — считает он.
Как подчеркнул российский лидер во время встречи с главредами иностранных информагентств на полях ПМЭФ, внесенные в Конституцию поправки о недопустимости отчуждения территорий не означают, что диалог с Токио по мирному договору должен прекратиться.
Как говорится в материале Киодо, в целом в японских правительственных кругах и в МИД реакция на выступление Путина была более сдержанной, нежели слова Судзуки. Как сказал неназванный источник в канцелярии премьер-министра, "это поза по продолжению переговоров; никто в правительстве не думает, что переговоры вдруг продвинутся".
В МИД страны сомневаются, что Россия "по-настоящему приступит" к обсуждению. В то же время, по словам другого источника в руководстве ведомства, изменений в позиции Москвы нет и переговоры продолжат "на основе прежних соглашений".
Эту договоренность подтвердили и во время первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги и российского президента в сентябре прошлого года.
Острова и мирный договор
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советская сторона рассчитывала, что Совместная декларация поставит точку в споре, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.
Последующие переговоры ни к чему не привели. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне японский премьер-министр сообщил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Токио, так как до сих пор ее официальной позицией было требование вернуть все острова, а только после этого заключить мирный договор.
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