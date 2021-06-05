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Опрос показал, сколько людей поддерживают Пашиняна и Кочаряна
Опрос показал, сколько людей поддерживают Пашиняна и Кочаряна - РИА Новости, 05.06.2021
Опрос показал, сколько людей поддерживают Пашиняна и Кочаряна
Почти равное число потенциальных избирателей поддерживает конкурирующие партию "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна и блок "Армения",... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T23:24
2021-06-05T23:24
никол пашинян
роберт кочарян
ереван
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Почти равное число потенциальных избирателей поддерживает конкурирующие партию "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна и блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, следует из соцопроса, проведенного компанией MPG - армянского представительства Gallup International Association.По словам директора компании Арама Навасардяна, в телефонном опросе, проведенном методом представительной выборки с 31 мая по 4 июня, приняли участие, 1,1 тысячи жителей Армении. Погрешность составила 3%."За партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 22,4% опрошенных, за блок "Армения" - 20,6%, 4,2% намерены отдать свои голоса партии "Процветающая Армения", 3,9% - блоку "Честь имею", 2,9% - партии "Светлая Армения", - сказал Навасардян в субботу журналистам.По его словам, в феврале за партию Пашиняна были готовы проголосовать 33,1% респондентов, за политическую силу, возглавляемую Кочаряном - 7,8%. "Рейтинг Кочаряна вырос почти в три раза", -отметил глава компании.Согласно опросу, у партии "Гражданский договор" больше голосов в селах – 31,8%. В Ереване партия Пашиняна набирает 15.1%, в областных городах – 19,4%. "В случае с блоком "Армения" картина зеркально противоположная - 24,6% в Ереване, 23,4 - в других городах. Самый низкий показатель - 14,5% - в сельских населенных пунктах", отметил Навасардян.Он сообщил также, что 55,3% опрошенных заявили, что что однозначно будут участвовать в выборах, 11,9% -, скорее не будут участвовать, 10,6% - скорее будут, однозначно не будут участвовать 20,7%, 1,5% респондентов затруднились ответить.Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В них примут участие 26 партий и блоков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/armeniya-1734813593.html
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никол пашинян, роберт кочарян, ереван, процветающая армения, армения, в мире

Опрос показал, сколько людей поддерживают Пашиняна и Кочаряна

23:24 05.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении
 Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Почти равное число потенциальных избирателей поддерживает конкурирующие партию "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна и блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, следует из соцопроса, проведенного компанией MPG - армянского представительства Gallup International Association.
По словам директора компании Арама Навасардяна, в телефонном опросе, проведенном методом представительной выборки с 31 мая по 4 июня, приняли участие, 1,1 тысячи жителей Армении. Погрешность составила 3%.
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"За партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 22,4% опрошенных, за блок "Армения" - 20,6%, 4,2% намерены отдать свои голоса партии "Процветающая Армения", 3,9% - блоку "Честь имею", 2,9% - партии "Светлая Армения", - сказал Навасардян в субботу журналистам.
По его словам, в феврале за партию Пашиняна были готовы проголосовать 33,1% респондентов, за политическую силу, возглавляемую Кочаряном - 7,8%. "Рейтинг Кочаряна вырос почти в три раза", -отметил глава компании.
Согласно опросу, у партии "Гражданский договор" больше голосов в селах – 31,8%. В Ереване партия Пашиняна набирает 15.1%, в областных городах – 19,4%. "В случае с блоком "Армения" картина зеркально противоположная - 24,6% в Ереване, 23,4 - в других городах. Самый низкий показатель - 14,5% - в сельских населенных пунктах", отметил Навасардян.
Он сообщил также, что 55,3% опрошенных заявили, что что однозначно будут участвовать в выборах, 11,9% -, скорее не будут участвовать, 10,6% - скорее будут, однозначно не будут участвовать 20,7%, 1,5% респондентов затруднились ответить.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В них примут участие 26 партий и блоков.
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Никол ПашинянРоберт КочарянЕреванПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
 
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