Опрос показал, сколько людей поддерживают Пашиняна и Кочаряна
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ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Почти равное число потенциальных избирателей поддерживает конкурирующие партию "Гражданский договор" и.о. премьера Армении Никола Пашиняна и блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, следует из соцопроса, проведенного компанией MPG - армянского представительства Gallup International Association.
По словам директора компании Арама Навасардяна, в телефонном опросе, проведенном методом представительной выборки с 31 мая по 4 июня, приняли участие, 1,1 тысячи жителей Армении. Погрешность составила 3%.
"За партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 22,4% опрошенных, за блок "Армения" - 20,6%, 4,2% намерены отдать свои голоса партии "Процветающая Армения", 3,9% - блоку "Честь имею", 2,9% - партии "Светлая Армения", - сказал Навасардян в субботу журналистам.
По его словам, в феврале за партию Пашиняна были готовы проголосовать 33,1% респондентов, за политическую силу, возглавляемую Кочаряном - 7,8%. "Рейтинг Кочаряна вырос почти в три раза", -отметил глава компании.
Согласно опросу, у партии "Гражданский договор" больше голосов в селах – 31,8%. В Ереване партия Пашиняна набирает 15.1%, в областных городах – 19,4%. "В случае с блоком "Армения" картина зеркально противоположная - 24,6% в Ереване, 23,4 - в других городах. Самый низкий показатель - 14,5% - в сельских населенных пунктах", отметил Навасардян.
Он сообщил также, что 55,3% опрошенных заявили, что что однозначно будут участвовать в выборах, 11,9% -, скорее не будут участвовать, 10,6% - скорее будут, однозначно не будут участвовать 20,7%, 1,5% респондентов затруднились ответить.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В них примут участие 26 партий и блоков.