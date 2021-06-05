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Защита обвиненного в шпионаже итальянского офицера обжаловала арест
Защита обвиненного в шпионаже итальянского офицера обжаловала арест - РИА Новости, 05.06.2021
Защита обвиненного в шпионаже итальянского офицера обжаловала арест
Защита капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота, который 30 марта был задержан в Риме по обвинению в шпионаже в пользу РФ, обратилась в Кассационный суд РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T23:08
2021-06-05T23:08
россия
вмс италии
вооруженные силы рф
москва
италия
в мире
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РИМ, 5 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Защита капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота, который 30 марта был задержан в Риме по обвинению в шпионаже в пользу РФ, обратилась в Кассационный суд Италии с ходатайством о его переводе из-под стражи под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Роберто Ди Вита."В пятницу мы направили ходатайство относительно меры пресечения в Кассационный суд, который должен принять окончательное решение по данному вопросу", - сказал защитник.Ди Вита указал, что защита поставила вопрос о юрисдикции по делу Биота. Расследованием всех обстоятельств этой истории одновременно занимаются военная и гражданская прокуратура Рима. "Здесь есть проблема. Мы настаиваем на том, чтобы по этому делу шел один-единственный процесс. Факт - существует он или нет - один, и процесс должен быть один. Иная ситуация не способствует ни выяснению истины, ни защите обвиняемого", - подчеркнул он. "Сейчас мы находимся на этапе расследования. Судебный процесс по этому делу, вероятно, начнется через полгода, может быть, через год, когда следствие будет завершено", - уточнил адвокат.В середине апреля римский суд, который рассматривал вопрос о мере пресечения в отношении Биота, постановил оставить офицера под стражей. В минувший четверг итальянские СМИ опубликовали выдержки из мотивационной части решения. В нем, в частности, указывается, что действия военнослужащего нанесли "серьезный ущерб защищенным соответствующими нормами интересам, в том числе национальной безопасности".Было решено оставить Биота под арестом, учитывая "крайнюю серьезность совершенных деяний". Судьи также признали правомочность расследования этого дела как гражданской, так и военной прокуратурой, поскольку офицер обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе в передаче секретных военных документов и коррупции.По информации местных СМИ, сейчас Биот содержится в военной тюрьме южноитальянского города Санта-Мария-Капуа-Ветере.Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянина не арестовали из-за его дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу. Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Россия в конце апреля выслала сотрудника посольства Италии в Москве.
https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html
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россия, вмс италии, вооруженные силы рф, москва, италия, в мире

Защита обвиненного в шпионаже итальянского офицера обжаловала арест

23:08 05.06.2021
 
© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : Polizia di Stato
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РИМ, 5 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Защита капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота, который 30 марта был задержан в Риме по обвинению в шпионаже в пользу РФ, обратилась в Кассационный суд Италии с ходатайством о его переводе из-под стражи под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Роберто Ди Вита.
"В пятницу мы направили ходатайство относительно меры пресечения в Кассационный суд, который должен принять окончательное решение по данному вопросу", - сказал защитник.
Ди Вита указал, что защита поставила вопрос о юрисдикции по делу Биота. Расследованием всех обстоятельств этой истории одновременно занимаются военная и гражданская прокуратура Рима. "Здесь есть проблема. Мы настаиваем на том, чтобы по этому делу шел один-единственный процесс. Факт - существует он или нет - один, и процесс должен быть один. Иная ситуация не способствует ни выяснению истины, ни защите обвиняемого", - подчеркнул он. "Сейчас мы находимся на этапе расследования. Судебный процесс по этому делу, вероятно, начнется через полгода, может быть, через год, когда следствие будет завершено", - уточнил адвокат.
В середине апреля римский суд, который рассматривал вопрос о мере пресечения в отношении Биота, постановил оставить офицера под стражей. В минувший четверг итальянские СМИ опубликовали выдержки из мотивационной части решения. В нем, в частности, указывается, что действия военнослужащего нанесли "серьезный ущерб защищенным соответствующими нормами интересам, в том числе национальной безопасности".
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Было решено оставить Биота под арестом, учитывая "крайнюю серьезность совершенных деяний". Судьи также признали правомочность расследования этого дела как гражданской, так и военной прокуратурой, поскольку офицер обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе в передаче секретных военных документов и коррупции.
По информации местных СМИ, сейчас Биот содержится в военной тюрьме южноитальянского города Санта-Мария-Капуа-Ветере.
Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянина не арестовали из-за его дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу. Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Россия в конце апреля выслала сотрудника посольства Италии в Москве.
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