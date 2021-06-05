https://ria.ru/20210605/nikonov-1735801436.html

Никонов: США постараются не допустить запуска "Северного потока — 2"

Никонов: США постараются не допустить запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.06.2021

Никонов: США постараются не допустить запуска "Северного потока — 2"

США будут предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии, считает политолог, председатель... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T16:20

2021-06-05T16:20

2021-06-05T16:20

петербургский международный экономический форум

россия

allseas

петербургский международный экономический форум (фонд)

балтийское море

прибалтика

газпром

вячеслав никонов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151151/23/1511512347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b5b2b38458f742e8962e76eafd719f3.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. США будут предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии, считает политолог, председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов.Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом."(Президент США Джо – ред.) Байден, как известно, сделал определенный реверанс... в сторону Германии, сняв американские санкции в отношении германских участников "Северного потока", строительство которого завершается. Сейчас будут, конечно, предприняты шаги, чтобы не запустить трубопровод, чтобы всячески дискредитировать идею", - заявил Никонов в эфире канала "Россия 1".Для этого, по его словам, будут подключены экологические, международные организации, структуры Европейского Союза, Польша, страны Прибалтики, Украина."Они будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что (канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель уйдет, а она уйдет уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством зеленых, которые являются категорическими противниками "Северного потока". Так что я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине. И новая команда пойдет уже на поводу у Вашингтона", - сказал Никонов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

https://ria.ru/20210605/potok-1735745657.html

https://ria.ru/20210604/forum-1735700964.html

россия

балтийское море

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, петербургский международный экономический форум (фонд), балтийское море, прибалтика, газпром, вячеслав никонов, владимир путин, в мире