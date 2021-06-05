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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/nikonov-1735801436.html
Никонов: США постараются не допустить запуска "Северного потока — 2"
Никонов: США постараются не допустить запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.06.2021
Никонов: США постараются не допустить запуска "Северного потока — 2"
США будут предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии, считает политолог, председатель... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T16:20
2021-06-05T16:20
петербургский международный экономический форум
россия
allseas
петербургский международный экономический форум (фонд)
балтийское море
прибалтика
газпром
вячеслав никонов
владимир путин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. США будут предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии, считает политолог, председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов.Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом."(Президент США Джо – ред.) Байден, как известно, сделал определенный реверанс... в сторону Германии, сняв американские санкции в отношении германских участников "Северного потока", строительство которого завершается. Сейчас будут, конечно, предприняты шаги, чтобы не запустить трубопровод, чтобы всячески дискредитировать идею", - заявил Никонов в эфире канала "Россия 1".Для этого, по его словам, будут подключены экологические, международные организации, структуры Европейского Союза, Польша, страны Прибалтики, Украина."Они будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что (канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель уйдет, а она уйдет уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством зеленых, которые являются категорическими противниками "Северного потока". Так что я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине. И новая команда пойдет уже на поводу у Вашингтона", - сказал Никонов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
https://ria.ru/20210605/potok-1735745657.html
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россия
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россия, allseas, петербургский международный экономический форум (фонд), балтийское море, прибалтика, газпром, вячеслав никонов, владимир путин, в мире

Никонов: США постараются не допустить запуска "Северного потока — 2"

16:20 05.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. США будут предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии, считает политолог, председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом.
Путин рассказал о завершении строительства второй нитки Северного потока — 2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 05:00Петербургский международный экономический форум
Путин объявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"
"(Президент США Джо – ред.) Байден, как известно, сделал определенный реверанс... в сторону Германии, сняв американские санкции в отношении германских участников "Северного потока", строительство которого завершается. Сейчас будут, конечно, предприняты шаги, чтобы не запустить трубопровод, чтобы всячески дискредитировать идею", - заявил Никонов в эфире канала "Россия 1".
Для этого, по его словам, будут подключены экологические, международные организации, структуры Европейского Союза, Польша, страны Прибалтики, Украина.
"Они будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что (канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель уйдет, а она уйдет уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством зеленых, которые являются категорическими противниками "Северного потока". Так что я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине. И новая команда пойдет уже на поводу у Вашингтона", - сказал Никонов.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 19:25Петербургский международный экономический форум
"Должны всех кормить?" Путин раскрыл детали по "Северному потоку — 2"
 
Петербургский международный экономический форумРоссияAllseasПетербургский международный экономический форум (фонд)Балтийское мореПрибалтикаГазпромВячеслав НиконовВладимир ПутинВ мире
 
 
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