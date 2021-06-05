https://ria.ru/20210605/neft-1735769993.html
Сечин рассказал, когда восстановится спрос на нефть
Сечин рассказал, когда восстановится спрос на нефть - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин рассказал, когда восстановится спрос на нефть
Спрос на нефть восстановится по мере вакцинирования, новые волны пандемии могут замедлить, но не остановят процесс, сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:50
2021-06-05T11:50
2021-06-05T11:50
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Спрос на нефть восстановится по мере вакцинирования, новые волны пандемии могут замедлить, но не остановят процесс, сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ."По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика