https://ria.ru/20210605/neft-1735744161.html

Росприроднадзор "завернул" 98% планов бизнеса по ликвидации нефтеразливов

Росприроднадзор "завернул" 98% планов бизнеса по ликвидации нефтеразливов - РИА Новости, 05.06.2021

Росприроднадзор "завернул" 98% планов бизнеса по ликвидации нефтеразливов

Планы компаний по ликвидации возможных нефтеразливов не соответствуют нормативам, 98% Росприроднадзор вернул на доработку, сообщила РИА Новости глава ведомства... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T03:14

2021-06-05T03:14

2021-06-05T03:14

петербургский международный экономический форум

россия

светлана радионова

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Планы компаний по ликвидации возможных нефтеразливов не соответствуют нормативам, 98% Росприроднадзор вернул на доработку, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова на Петербургском международном экономическом форуме.Всемирный день окружающей среды и День эколога России отмечаются 5 июня. Ранее в России был принят закон об ответственности компаний за нефтеразливы и необходимости разработки планов ликвидации возможных аварий."Планы нам понесли, но мы практически никому их не утвердили, поскольку они не соответствовали тем нормативным требованиям, которые должны быть. Мы вернули порядка 300 планов. Сейчас компании заходят заново, пересматривают их. Это не просто бумага, которая у компании должна быть, когда на предприятие приходит инспектор. Это жизненный план компании, который должен быть реальным и выполнимым, по нему предприятие будет жить в случае нефтеразлива. Мы завернули 98% планов", - сказала Радионова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210529/tuapse-1734739728.html

россия

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россия, светлана радионова, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)