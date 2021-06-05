Свободная Бузова и скандальный Моргенштерн: яркие моменты премии "Муз-ТВ"
Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.
Четверка на протяжении нескольких часов, пока шла церемония, развлекала зрителей и по традиции смело шутила над гостями вечера.
Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.
Четверка на протяжении нескольких часов, пока шла церемония, развлекала зрителей и по традиции смело шутила над гостями вечера.
Одной из первых на красную дорожку вышла, вернее, выехала в золотой клетке Ольга Бузова. В этом году певица и телеведущая стала птицей феникс, которая освобождается от всего плохого, что c ней случилось.
"Мой образ на дорожке премии "Муз-ТВ" всегда символизирует мой настрой. И этот год для меня — год возрождения и свободы: я больше не в клетке. Я взлетаю и парю над всем негативом и ненавистью. Больше не дам вам возможности обижать меня", — рассказала Бузова.
Публика по-разному приняла выход звезды. Некоторые назвали ее "легендой", а кто-то "клоунессой, обернутой в блестящую обертку от конфеты".
Одной из первых на красную дорожку вышла, вернее, выехала в золотой клетке Ольга Бузова. В этом году певица и телеведущая стала птицей феникс, которая освобождается от всего плохого, что c ней случилось.
"Мой образ на дорожке премии "Муз-ТВ" всегда символизирует мой настрой. И этот год для меня — год возрождения и свободы: я больше не в клетке. Я взлетаю и парю над всем негативом и ненавистью. Больше не дам вам возможности обижать меня", — рассказала Бузова.
Публика по-разному приняла выход звезды. Некоторые назвали ее "легендой", а кто-то "клоунессой, обернутой в блестящую обертку от конфеты".
Но как бы Ольга Бузова ни старалась запомниться и затмить своих коллег, до Алишера Моргенштерна ей еще далеко.
Рэпер, который незадолго до церемонии напугал поклонников видео из больничной палаты (у музыканта проблемы с почками. — Прим. ред.), за наградой все же заехал — полуголый и на инвалидной коляске. Вместе с Тимати он стал лауреатом в номинации "Лучшее видео" за клип "El Problema" и рассчитывал еще на несколько наград (всего Моргенштерн был номинантом в пяти категориях). Однако в итоге забрал только одну, а под конец церемонии еще и устроил скандал — после того, как уступил Александру Ревве в номинации "Лучший исполнитель".
Но как бы Ольга Бузова ни старалась запомниться и затмить своих коллег, до Алишера Моргенштерна ей еще далеко.
Рэпер, который незадолго до церемонии напугал поклонников видео из больничной палаты (у музыканта проблемы с почками. — Прим. ред.), за наградой все же заехал — полуголый и на инвалидной коляске. Вместе с Тимати он стал лауреатом в номинации "Лучшее видео" за клип "El Problema" и рассчитывал еще на несколько наград (всего Моргенштерн был номинантом в пяти категориях). Однако в итоге забрал только одну, а под конец церемонии еще и устроил скандал — после того, как уступил Александру Ревве в номинации "Лучший исполнитель".
Неожиданно Алишер встал с кресла и вышел на сцену, потребовав вывести результаты зрительского голосования на экран. Однако организаторы этого не сделали.
"Вы же говорите, вы самая честная музыкальная премия? Почему ведущий выигрывает в номинации (имея в виду Ревву)? Покажите количество голосов", — заявил Моргенштерн.
"Ты знаешь, бухгалтерия закрыта", — попытался шуткой сгладить обстановку Дмитрий Нагиев.
После Алишер уже на своей странице в Instagram отметил: "Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".
Неожиданно Алишер встал с кресла и вышел на сцену, потребовав вывести результаты зрительского голосования на экран. Однако организаторы этого не сделали.
"Вы же говорите, вы самая честная музыкальная премия? Почему ведущий выигрывает в номинации (имея в виду Ревву)? Покажите количество голосов", — заявил Моргенштерн.
"Ты знаешь, бухгалтерия закрыта", — попытался шуткой сгладить обстановку Дмитрий Нагиев.
После Алишер уже на своей странице в Instagram отметил: "Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".
А вот певцы Niletto (Данил Прытков) и Клава Кока (Клавдия Высокова) были очень рады, когда взяли свои первые тарелки премии "Муз-ТВ". Музыкантов отметили в номинации "Лучшая коллаборация" за хит "Краш".
"Эмоции нереальные. Спасибо большое. У меня даже во рту пересохло", — прокомментировала Клава Кока.
По их с Niletto словам, они не ожидали, что станут лауреатами и обойдут таких сильных конкурентов, как Zivert с Бастой или Эмина c Jony.
"Я давно хотела эту награду. Для меня это была мечта, цель. Сейчас я очень счастлива держать ее в руках", — добавила она.
"А я, наверное, больше радуюсь за Клаву, что она стоит такая счастливая", — поскромничал Данил.
А вот певцы Niletto (Данил Прытков) и Клава Кока (Клавдия Высокова) были очень рады, когда взяли свои первые тарелки премии "Муз-ТВ". Музыкантов отметили в номинации "Лучшая коллаборация" за хит "Краш".
"Эмоции нереальные. Спасибо большое. У меня даже во рту пересохло", — прокомментировала Клава Кока.
По их с Niletto словам, они не ожидали, что станут лауреатами и обойдут таких сильных конкурентов, как Zivert с Бастой или Эмина c Jony.
"Я давно хотела эту награду. Для меня это была мечта, цель. Сейчас я очень счастлива держать ее в руках", — добавила она.
"А я, наверное, больше радуюсь за Клаву, что она стоит такая счастливая", — поскромничал Данил.
Рекордсменка этого года по числу номинаций, певица Zivert (Юлия Зиверт), которая претендовала сразу на шесть тарелок, тоже не расстроилась, когда ушла только с одной.
Зато какой — Юлия стала "Лучшей исполнительницей" и обошла таких звезд, как Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ани Лорак, Клава Кока и Мари Краймбрери.
Рекордсменка этого года по числу номинаций, певица Zivert (Юлия Зиверт), которая претендовала сразу на шесть тарелок, тоже не расстроилась, когда ушла только с одной.
Зато какой — Юлия стала "Лучшей исполнительницей" и обошла таких звезд, как Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ани Лорак, Клава Кока и Мари Краймбрери.
"Я никогда не думал, что доживу до такого момента", — сказал Дима Билан, который получил награду в номинации "Артист 25-летия". — Сочетание "четверть века" пугает и одновременно вводит в невероятный ступор: каким образом я уже в этом 25 лет? Сколько всего было вначале, сколько отказов. Но это все было в моей жизни. И пробиться тогда было совершенно так же непросто, как сегодня. Поэтому для меня эта награда — какая-то невероятная радость".
Для единственного победителя Евровидения от России эта тарелка стала 13-й в карьере. Больше пока нет ни у кого из наших артистов.
"Я никогда не думал, что доживу до такого момента", — сказал Дима Билан, который получил награду в номинации "Артист 25-летия". — Сочетание "четверть века" пугает и одновременно вводит в невероятный ступор: каким образом я уже в этом 25 лет? Сколько всего было вначале, сколько отказов. Но это все было в моей жизни. И пробиться тогда было совершенно так же непросто, как сегодня. Поэтому для меня эта награда — какая-то невероятная радость".
Для единственного победителя Евровидения от России эта тарелка стала 13-й в карьере. Больше пока нет ни у кого из наших артистов.
Премия "Муз-ТВ" запомнилась не только радостными эмоциями лауреатов и недовольным Моргенштерном. В этом году внимание было приковано к участникам питерской группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской, причем не из-за очередного успешного релиза. На днях музыканты объявили себя парой и теперь впервые появились на публике в новом статусе.
Оба вели себя скромно, несмотря на вызывающие костюмы огненно-красного цвета, и лишь один раз поцеловались в губы для фотографов.
А став лауреатами в категории "Лучшая группа", Илья и Соня коротко отметили: "Приятно и очень неожиданно".
Премия "Муз-ТВ" запомнилась не только радостными эмоциями лауреатов и недовольным Моргенштерном. В этом году внимание было приковано к участникам питерской группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской, причем не из-за очередного успешного релиза. На днях музыканты объявили себя парой и теперь впервые появились на публике в новом статусе.
Оба вели себя скромно, несмотря на вызывающие костюмы огненно-красного цвета, и лишь один раз поцеловались в губы для фотографов.
А став лауреатами в категории "Лучшая группа", Илья и Соня коротко отметили: "Приятно и очень неожиданно".
Впервые как пара появились вместе Тимати и Екатерина Сафарова —победительница восьмого сезона шоу "Холостяк", которое в мае завершилось на ТНТ.
И хотя многие зрители и поклонники не верят, что между парой настоящие чувства, весь вечер Тимати и Катя провели вместе.
А в беседе с ведущей Ксенией Собчак музыкант и продюсер подтвердил, что влюблен в свою подругу.
Впервые как пара появились вместе Тимати и Екатерина Сафарова —победительница восьмого сезона шоу "Холостяк", которое в мае завершилось на ТНТ.
И хотя многие зрители и поклонники не верят, что между парой настоящие чувства, весь вечер Тимати и Катя провели вместе.
А в беседе с ведущей Ксенией Собчак музыкант и продюсер подтвердил, что влюблен в свою подругу.