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Шоубиз
https://ria.ru/20210605/muztv-1735777847.html
Свободная Бузова и скандальный Моргенштерн: яркие моменты премии "Муз-ТВ"
Свободная Бузова и скандальный Моргенштерн: яркие моменты премии "Муз-ТВ" - РИА Новости, 05.06.2021
Свободная Бузова и скандальный Моргенштерн: яркие моменты премии "Муз-ТВ"
В пятницу в Москве состоялась ежегодная церемония награждения премией "Муз-ТВ 20/21. Начало света", лауреатов которой в этом году выбрали по итогам двух лет... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:16
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В пятницу в Москве состоялась ежегодная церемония награждения премией "Муз-ТВ 20/21. Начало света", лауреатов которой в этом году выбрали по итогам двух лет. Кто забрал заветные тарелки, устроил скандал прямо на сцене, стал свободным и публично признался в любви — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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ольга бузова, анастасия ивлеева, александр ревва, little big, дмитрий нагиев, муз-тв (премия), ксения собчак, фото, шоу-бизнес

Свободная Бузова и скандальный Моргенштерн: яркие моменты премии "Муз-ТВ"

15:16 05.06.2021 (обновлено: 15:47 05.06.2021)
 
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В пятницу в Москве состоялась ежегодная церемония награждения премией "Муз-ТВ 20/21. Начало света", лауреатов которой в этом году выбрали по итогам двух лет. Кто забрал заветные тарелки, устроил скандал прямо на сцене, стал свободным и публично признался в любви — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.

Четверка на протяжении нескольких часов, пока шла церемония, развлекала зрителей и по традиции смело шутила над гостями вечера.

Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве.
1 из 9

Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.

Четверка на протяжении нескольких часов, пока шла церемония, развлекала зрителей и по традиции смело шутила над гостями вечера.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Одной из первых на красную дорожку вышла, вернее, выехала в золотой клетке Ольга Бузова. В этом году певица и телеведущая стала птицей феникс, которая освобождается от всего плохого, что c ней случилось.

"Мой образ на дорожке премии "Муз-ТВ" всегда символизирует мой настрой. И этот год для меня — год возрождения и свободы: я больше не в клетке. Я взлетаю и парю над всем негативом и ненавистью. Больше не дам вам возможности обижать меня", — рассказала Бузова.

Публика по-разному приняла выход звезды. Некоторые назвали ее "легендой", а кто-то "клоунессой, обернутой в блестящую обертку от конфеты".

Певица Ольга Бузова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
2 из 9

Одной из первых на красную дорожку вышла, вернее, выехала в золотой клетке Ольга Бузова. В этом году певица и телеведущая стала птицей феникс, которая освобождается от всего плохого, что c ней случилось.

"Мой образ на дорожке премии "Муз-ТВ" всегда символизирует мой настрой. И этот год для меня — год возрождения и свободы: я больше не в клетке. Я взлетаю и парю над всем негативом и ненавистью. Больше не дам вам возможности обижать меня", — рассказала Бузова.

Публика по-разному приняла выход звезды. Некоторые назвали ее "легендой", а кто-то "клоунессой, обернутой в блестящую обертку от конфеты".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Но как бы Ольга Бузова ни старалась запомниться и затмить своих коллег, до Алишера Моргенштерна ей еще далеко.

Рэпер, который незадолго до церемонии напугал поклонников видео из больничной палаты (у музыканта проблемы с почками. — Прим. ред.), за наградой все же заехал — полуголый и на инвалидной коляске. Вместе с Тимати он стал лауреатом в номинации "Лучшее видео" за клип "El Problema" и рассчитывал еще на несколько наград (всего Моргенштерн был номинантом в пяти категориях). Однако в итоге забрал только одну, а под конец церемонии еще и устроил скандал — после того, как уступил Александру Ревве в номинации "Лучший исполнитель".

Рэп-исполнитель Моргенштерн на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
3 из 9

Но как бы Ольга Бузова ни старалась запомниться и затмить своих коллег, до Алишера Моргенштерна ей еще далеко.

Рэпер, который незадолго до церемонии напугал поклонников видео из больничной палаты (у музыканта проблемы с почками. — Прим. ред.), за наградой все же заехал — полуголый и на инвалидной коляске. Вместе с Тимати он стал лауреатом в номинации "Лучшее видео" за клип "El Problema" и рассчитывал еще на несколько наград (всего Моргенштерн был номинантом в пяти категориях). Однако в итоге забрал только одну, а под конец церемонии еще и устроил скандал — после того, как уступил Александру Ревве в номинации "Лучший исполнитель".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Неожиданно Алишер встал с кресла и вышел на сцену, потребовав вывести результаты зрительского голосования на экран. Однако организаторы этого не сделали.

"Вы же говорите, вы самая честная музыкальная премия? Почему ведущий выигрывает в номинации (имея в виду Ревву)? Покажите количество голосов", — заявил Моргенштерн.

"Ты знаешь, бухгалтерия закрыта", — попытался шуткой сгладить обстановку Дмитрий Нагиев.

После Алишер уже на своей странице в Instagram отметил: "Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".

Ведущие Ксения Собчак и Александр Ревва на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
4 из 9

Неожиданно Алишер встал с кресла и вышел на сцену, потребовав вывести результаты зрительского голосования на экран. Однако организаторы этого не сделали.

"Вы же говорите, вы самая честная музыкальная премия? Почему ведущий выигрывает в номинации (имея в виду Ревву)? Покажите количество голосов", — заявил Моргенштерн.

"Ты знаешь, бухгалтерия закрыта", — попытался шуткой сгладить обстановку Дмитрий Нагиев.

После Алишер уже на своей странице в Instagram отметил: "Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

А вот певцы Niletto (Данил Прытков) и Клава Кока (Клавдия Высокова) были очень рады, когда взяли свои первые тарелки премии "Муз-ТВ". Музыкантов отметили в номинации "Лучшая коллаборация" за хит "Краш".

"Эмоции нереальные. Спасибо большое. У меня даже во рту пересохло", — прокомментировала Клава Кока.

По их с Niletto словам, они не ожидали, что станут лауреатами и обойдут таких сильных конкурентов, как Zivert с Бастой или Эмина c Jony.

"Я давно хотела эту награду. Для меня это была мечта, цель. Сейчас я очень счастлива держать ее в руках", — добавила она.

"А я, наверное, больше радуюсь за Клаву, что она стоит такая счастливая", — поскромничал Данил.

Певцы Niletto и Клава Кока, получившие награду в номинации Лучшая коллаборация на Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
5 из 9

А вот певцы Niletto (Данил Прытков) и Клава Кока (Клавдия Высокова) были очень рады, когда взяли свои первые тарелки премии "Муз-ТВ". Музыкантов отметили в номинации "Лучшая коллаборация" за хит "Краш".

"Эмоции нереальные. Спасибо большое. У меня даже во рту пересохло", — прокомментировала Клава Кока.

По их с Niletto словам, они не ожидали, что станут лауреатами и обойдут таких сильных конкурентов, как Zivert с Бастой или Эмина c Jony.

"Я давно хотела эту награду. Для меня это была мечта, цель. Сейчас я очень счастлива держать ее в руках", — добавила она.

"А я, наверное, больше радуюсь за Клаву, что она стоит такая счастливая", — поскромничал Данил.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Рекордсменка этого года по числу номинаций, певица Zivert (Юлия Зиверт), которая претендовала сразу на шесть тарелок, тоже не расстроилась, когда ушла только с одной.

Зато какой — Юлия стала "Лучшей исполнительницей" и обошла таких звезд, как Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ани Лорак, Клава Кока и Мари Краймбрери.

Певица Zivert на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
6 из 9

Рекордсменка этого года по числу номинаций, певица Zivert (Юлия Зиверт), которая претендовала сразу на шесть тарелок, тоже не расстроилась, когда ушла только с одной.

Зато какой — Юлия стала "Лучшей исполнительницей" и обошла таких звезд, как Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ани Лорак, Клава Кока и Мари Краймбрери.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Я никогда не думал, что доживу до такого момента", — сказал Дима Билан, который получил награду в номинации "Артист 25-летия". — Сочетание "четверть века" пугает и одновременно вводит в невероятный ступор: каким образом я уже в этом 25 лет? Сколько всего было вначале, сколько отказов. Но это все было в моей жизни. И пробиться тогда было совершенно так же непросто, как сегодня. Поэтому для меня эта награда — какая-то невероятная радость".

Для единственного победителя Евровидения от России эта тарелка стала 13-й в карьере. Больше пока нет ни у кого из наших артистов.

Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
7 из 9

"Я никогда не думал, что доживу до такого момента", — сказал Дима Билан, который получил награду в номинации "Артист 25-летия". — Сочетание "четверть века" пугает и одновременно вводит в невероятный ступор: каким образом я уже в этом 25 лет? Сколько всего было вначале, сколько отказов. Но это все было в моей жизни. И пробиться тогда было совершенно так же непросто, как сегодня. Поэтому для меня эта награда — какая-то невероятная радость".

Для единственного победителя Евровидения от России эта тарелка стала 13-й в карьере. Больше пока нет ни у кого из наших артистов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Премия "Муз-ТВ" запомнилась не только радостными эмоциями лауреатов и недовольным Моргенштерном. В этом году внимание было приковано к участникам питерской группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской, причем не из-за очередного успешного релиза. На днях музыканты объявили себя парой и теперь впервые появились на публике в новом статусе.

Оба вели себя скромно, несмотря на вызывающие костюмы огненно-красного цвета, и лишь один раз поцеловались в губы для фотографов.

А став лауреатами в категории "Лучшая группа", Илья и Соня коротко отметили: "Приятно и очень неожиданно".

Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21
8 из 9

Премия "Муз-ТВ" запомнилась не только радостными эмоциями лауреатов и недовольным Моргенштерном. В этом году внимание было приковано к участникам питерской группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской, причем не из-за очередного успешного релиза. На днях музыканты объявили себя парой и теперь впервые появились на публике в новом статусе.

Оба вели себя скромно, несмотря на вызывающие костюмы огненно-красного цвета, и лишь один раз поцеловались в губы для фотографов.

А став лауреатами в категории "Лучшая группа", Илья и Соня коротко отметили: "Приятно и очень неожиданно".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые как пара появились вместе Тимати и Екатерина Сафарова —победительница восьмого сезона шоу "Холостяк", которое в мае завершилось на ТНТ.

И хотя многие зрители и поклонники не верят, что между парой настоящие чувства, весь вечер Тимати и Катя провели вместе.

А в беседе с ведущей Ксенией Собчак музыкант и продюсер подтвердил, что влюблен в свою подругу.

Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве.
9 из 9

Впервые как пара появились вместе Тимати и Екатерина Сафарова —победительница восьмого сезона шоу "Холостяк", которое в мае завершилось на ТНТ.

И хотя многие зрители и поклонники не верят, что между парой настоящие чувства, весь вечер Тимати и Катя провели вместе.

А в беседе с ведущей Ксенией Собчак музыкант и продюсер подтвердил, что влюблен в свою подругу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ШоубизОльга БузоваАнастасия ИвлееваАлександр РевваLittle BigДмитрий НагиевМуз-ТВ (премия)Ксения СобчакШоу-бизнес
 
 
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