Свободная Бузова и скандальный Моргенштерн: яркие моменты премии "Муз-ТВ"

Одной из первых на красную дорожку вышла, вернее, выехала в золотой клетке Ольга Бузова. В этом году певица и телеведущая стала птицей феникс, которая освобождается от всего плохого, что c ней случилось.

"Мой образ на дорожке премии "Муз-ТВ" всегда символизирует мой настрой. И этот год для меня — год возрождения и свободы: я больше не в клетке. Я взлетаю и парю над всем негативом и ненавистью. Больше не дам вам возможности обижать меня", — рассказала Бузова.

Публика по-разному приняла выход звезды. Некоторые назвали ее "легендой", а кто-то "клоунессой, обернутой в блестящую обертку от конфеты".