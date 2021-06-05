https://ria.ru/20210605/morgenshtern-1735764519.html
Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал
Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал - РИА Новости, 05.06.2021
Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал
Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:12
2021-06-05T11:12
2021-06-05T11:54
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
александр ревва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939805_0:256:1626:1170_1920x0_80_0_0_c6bc858ca0a203ad3870088c203610a7.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования. Артист прибыл на церемонию в инвалидной коляске. Когда он услышал, что в номинации "Лучший исполнитель" победил певец Александр Ревва, сразу вскочил на ноги и поднялся на сцену. Моргенштерн обратился к ведущему Дмитрию Нагиеву с требованием провести еще одно голосование. "Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — заявил рэпер.Нагиев отказал ему, напомнив, что они находятся "не на сельской дискотеке", а голоса зрителей долго подсчитывали. Ревва, в свою очередь, отметил, что пребывает "в шоке", хотя и понимает реакцию Моргенштерна.Позже рэпер выложил на своей странице в инстаграме пост, в котором еще раз раскритиковал итоги премии. "Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", — констатировал он.
https://rsport.ria.ru/20210526/morgenshtern-1733921931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939805_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_a868285c6e06015ec4048abb3331e87c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), александр ревва
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования.
Артист прибыл на церемонию в инвалидной коляске. Когда он услышал, что в номинации "Лучший исполнитель" победил певец Александр Ревва
, сразу вскочил на ноги и поднялся на сцену.
Моргенштерн
обратился к ведущему Дмитрию Нагиеву с требованием провести еще одно голосование. "Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — заявил рэпер.
Нагиев отказал ему, напомнив, что они находятся "не на сельской дискотеке", а голоса зрителей долго подсчитывали. Ревва, в свою очередь, отметил, что пребывает "в шоке", хотя и понимает реакцию Моргенштерна.
Позже рэпер выложил на своей странице в инстаграме пост, в котором еще раз раскритиковал итоги премии. "Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", — констатировал он.