https://ria.ru/20210605/morgenshtern-1735764519.html

Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал

Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал - РИА Новости, 05.06.2021

Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал

Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:12

2021-06-05T11:12

2021-06-05T11:54

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

александр ревва

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования. Артист прибыл на церемонию в инвалидной коляске. Когда он услышал, что в номинации "Лучший исполнитель" победил певец Александр Ревва, сразу вскочил на ноги и поднялся на сцену. Моргенштерн обратился к ведущему Дмитрию Нагиеву с требованием провести еще одно голосование. "Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — заявил рэпер.Нагиев отказал ему, напомнив, что они находятся "не на сельской дискотеке", а голоса зрителей долго подсчитывали. Ревва, в свою очередь, отметил, что пребывает "в шоке", хотя и понимает реакцию Моргенштерна.Позже рэпер выложил на своей странице в инстаграме пост, в котором еще раз раскритиковал итоги премии. "Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", — констатировал он.

https://rsport.ria.ru/20210526/morgenshtern-1733921931.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), александр ревва