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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210605/morgenshtern-1735764519.html
Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал
Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал - РИА Новости, 05.06.2021
Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал
Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:12
2021-06-05T11:54
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
александр ревва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования. Артист прибыл на церемонию в инвалидной коляске. Когда он услышал, что в номинации "Лучший исполнитель" победил певец Александр Ревва, сразу вскочил на ноги и поднялся на сцену. Моргенштерн обратился к ведущему Дмитрию Нагиеву с требованием провести еще одно голосование. "Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — заявил рэпер.Нагиев отказал ему, напомнив, что они находятся "не на сельской дискотеке", а голоса зрителей долго подсчитывали. Ревва, в свою очередь, отметил, что пребывает "в шоке", хотя и понимает реакцию Моргенштерна.Позже рэпер выложил на своей странице в инстаграме пост, в котором еще раз раскритиковал итоги премии. "Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", — констатировал он.
https://rsport.ria.ru/20210526/morgenshtern-1733921931.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), александр ревва

Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал

11:12 05.06.2021 (обновлено: 11:54 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн закатил скандал на премии телеканала Муз-ТВ из-за результатов голосования.
Артист прибыл на церемонию в инвалидной коляске. Когда он услышал, что в номинации "Лучший исполнитель" победил певец Александр Ревва, сразу вскочил на ноги и поднялся на сцену.
Моргенштерн обратился к ведущему Дмитрию Нагиеву с требованием провести еще одно голосование. "Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — заявил рэпер.
Нагиев отказал ему, напомнив, что они находятся "не на сельской дискотеке", а голоса зрителей долго подсчитывали. Ревва, в свою очередь, отметил, что пребывает "в шоке", хотя и понимает реакцию Моргенштерна.
Позже рэпер выложил на своей странице в инстаграме пост, в котором еще раз раскритиковал итоги премии. "Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", — констатировал он.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Александр Ревва
 
 
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