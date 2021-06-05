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Кандидат в президенты Монголии заболел COVID-19 за четыре дня до выборов
Кандидат в президенты Монголии заболел COVID-19 за четыре дня до выборов - РИА Новости, 05.06.2021
Кандидат в президенты Монголии заболел COVID-19 за четыре дня до выборов
Кандидат в президенты Монголии от Коалиции правых избирателей Дангаасурэнгийн Энхбат заразился COVID-19 за четыре дня до выборов, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:16
2021-06-05T09:16
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кандидат в президенты Монголии от Коалиции правых избирателей Дангаасурэнгийн Энхбат заразился COVID-19 за четыре дня до выборов, сообщает агентство Синьхуа.Тест на коронавирус в субботу оказался положительным у кандидата и его супруги, о чем Энхбат написал в своем Twitter. "К настоящему моменту мы находимся на самоизоляции, и пока у нас нет никаких симптомов", - отметил он.Энхбат сообщил, что, как и супруга, ранее получил одну дозу двухкомпонентной вакцины Sinopharm. Для вакцинации в Монголии применяются четыре вакцины - Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V".Президентские выборы в Монголии назначены на 9 июня. Кандидатами также выступают Ухнаагийна Хурэлсуха от правящей Монгольской народной партии и Содномзундуйна Эрдэнэ от оппозиционной Демократической партии.
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