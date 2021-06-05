https://ria.ru/20210605/molodezh-1735806237.html
Разуваева рассказала о работе по интеграции темы молодежи в нацпроекты
Разуваева рассказала о работе по интеграции темы молодежи в нацпроекты - РИА Новости, 05.06.2021
Разуваева рассказала о работе по интеграции темы молодежи в нацпроекты
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) работает над интеграцией темы по поддержке молодёжи во все национальные проекты РФ, нужно понять, какие... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:10
2021-06-05T17:10
2021-06-05T17:10
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
ксения разуваева (роспатриотцентр)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732634687_0:153:2990:1835_1920x0_80_0_0_ed0a3de9a3f49972365d9ef1ccf9a14d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) работает над интеграцией темы по поддержке молодёжи во все национальные проекты РФ, нужно понять, какие меры поддержки востребованы молодыми людьми, сказала глава ведомства Ксения Разуваева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ)."По итогам послания президента (РФ - ред.) Федеральному Собранию, вышло поручение, что у нас в каждый национальный проект должна быть интегрирована тема поддержки молодежи. Это серьезный инструментарий, над которым мы сейчас работаем. Есть те нацпроекты, которые изначально выстраивались в логике полной ориентированности на молодёжь – это проекты "образование", "культура", к примеру. Тем не менее есть проекты, в которых сейчас молодёжь представлена недостаточно или не выделена в отдельную категорию. Есть в целом меры поддержки, но мы сейчас работаем над тем, чтобы понять, насколько они востребованы конкретно молодежной аудиторией. И если нет, то что нужно сделать, чтобы донастроить их", - сказала Разуваева.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/rosmolodezh-1735799873.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732634687_170:0:2821:1988_1920x0_80_0_0_3f5efd0a0dd91911952b10779116ce6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество