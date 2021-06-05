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Наука
https://ria.ru/20210605/mishustin-1735769443.html
В России создадут национальную базу генетической информации
В России создадут национальную базу генетической информации - РИА Новости, 05.06.2021
В России создадут национальную базу генетической информации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил до 30 июля определить нужный объём средств на создание... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:45
2021-06-05T11:45
наука
термоядерный реактор т-15мд
россия
космос - риа наука
курчатовский институт
михаил мишустин
российская академия наук
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил до 30 июля определить нужный объём средств на создание национальной базы генетической информации, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее сообщалось, что Мишустин по итогам посещения Курчатовского института поручил завершить доработку стратегии развития природоподобных технологий и внести её в кабмин до 1 сентября."В России по поручению президента создаётся Национальная база генетической информации. Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля. Также к этому сроку в правительство должны быть представлены результаты рассмотрения концепции создания Национальной базы генетической информации Советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий", - говорится в сообщении.Кроме того, Минобрнауки и Минфину предстоит до 15 июня подготовить "дорожную карту" модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники её финансирования. А к 15 июля в правительство должны быть представлены предложения по финансовому обеспечению завершения ввода в эксплуатацию ТНК "Зеленоград".Мишустин посетил Курчатовский институт 18 мая. Председатель правительства принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД и встретился с научным коллективом Исследовательского центра.
https://ria.ru/20210605/mishustin-1735766144.html
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термоядерный реактор т-15мд, россия, космос - риа наука, курчатовский институт, михаил мишустин, российская академия наук, министерство финансов рф (минфин россии), москва

В России создадут национальную базу генетической информации

11:45 05.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед церемонией пуска установки Токамак Т-15МД во время посещения Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ "Курчатовский институт"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед церемонией пуска установки Токамак Т-15МД во время посещения Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил до 30 июля определить нужный объём средств на создание национальной базы генетической информации, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее сообщалось, что Мишустин по итогам посещения Курчатовского института поручил завершить доработку стратегии развития природоподобных технологий и внести её в кабмин до 1 сентября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:20
Мишустин поручил доработать стратегию развития природоподобных технологий
России по поручению президента создаётся Национальная база генетической информации. Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля. Также к этому сроку в правительство должны быть представлены результаты рассмотрения концепции создания Национальной базы генетической информации Советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минобрнауки и Минфину предстоит до 15 июня подготовить "дорожную карту" модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники её финансирования. А к 15 июля в правительство должны быть представлены предложения по финансовому обеспечению завершения ввода в эксплуатацию ТНК "Зеленоград".
Мишустин посетил Курчатовский институт 18 мая. Председатель правительства принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД и встретился с научным коллективом Исследовательского центра.
Сотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня 2020, 18:02
Эксперт рассказал, зачем нужна Национальная база генетической информации
 
НаукаТермоядерный реактор Т-15МДРоссияКосмос - РИА НаукаКурчатовский институтМихаил МишустинРоссийская академия наукМинистерство финансов РФ (Минфин России)Москва
 
 
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