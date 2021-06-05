В России создадут национальную базу генетической информации
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед церемонией пуска установки Токамак Т-15МД во время посещения Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ "Курчатовский институт"
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил до 30 июля определить нужный объём средств на создание национальной базы генетической информации, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее сообщалось, что Мишустин по итогам посещения Курчатовского института поручил завершить доработку стратегии развития природоподобных технологий и внести её в кабмин до 1 сентября.
"В России по поручению президента создаётся Национальная база генетической информации. Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля. Также к этому сроку в правительство должны быть представлены результаты рассмотрения концепции создания Национальной базы генетической информации Советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минобрнауки и Минфину предстоит до 15 июня подготовить "дорожную карту" модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники её финансирования. А к 15 июля в правительство должны быть представлены предложения по финансовому обеспечению завершения ввода в эксплуатацию ТНК "Зеленоград".
Мишустин посетил Курчатовский институт 18 мая. Председатель правительства принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД и встретился с научным коллективом Исследовательского центра.
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