https://ria.ru/20210605/mintsifry-1735760514.html

Глава Минцифры объяснил претензии банков по переходу на отечественное ПО

Глава Минцифры объяснил претензии банков по переходу на отечественное ПО - РИА Новости, 05.06.2021

Глава Минцифры объяснил претензии банков по переходу на отечественное ПО

Претензии российских банков по условиям перехода на отечественное программное обеспечение и оборудование связано с их нежеланием поэтапного замещения... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:36

2021-06-05T10:36

2021-06-05T10:36

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

максут шадаев

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Претензии российских банков по условиям перехода на отечественное программное обеспечение и оборудование связано с их нежеланием поэтапного замещения иностранных решений, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.В ноябре Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с замечанием, что роль Банка России как регулятора не учитывается при переходе владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование. Это, по мнению банковского сообщества, может негативно повлиять на уровень предоставления финансовых услуг в стране.Позиция банков заключается в том, что контролировать перевод банков на отечественное ПО должно не Минцифры, а ЦБ.По его словам, претензии банков связаны с тем, что они "не хотят переходить на отечественные решения". "Я понимаю, что, наверное, им не очень комфортно это", - отметил он. При этом он подчеркнул, что решение о переходе объектов КИИ на отечественные решения ещё не принято.В начале ноября Минцифры РФ опубликовало для общественного обсуждения новые проекты документов о переходе объектов КИИ преимущественно на отечественное ПО с 2024 года, а на российское оборудование – с 2025 года. К объектам КИИ относятся сети и информсистемы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, а также кредитно-финансовой сферы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210524/tekhnologii-1733605237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/tekhnologii-1604079954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максут шадаев, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика