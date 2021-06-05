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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/mintsifry-1735760514.html
Глава Минцифры объяснил претензии банков по переходу на отечественное ПО
Глава Минцифры объяснил претензии банков по переходу на отечественное ПО - РИА Новости, 05.06.2021
Глава Минцифры объяснил претензии банков по переходу на отечественное ПО
Претензии российских банков по условиям перехода на отечественное программное обеспечение и оборудование связано с их нежеланием поэтапного замещения... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:36
2021-06-05T10:36
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
максут шадаев
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Претензии российских банков по условиям перехода на отечественное программное обеспечение и оборудование связано с их нежеланием поэтапного замещения иностранных решений, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.В ноябре Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с замечанием, что роль Банка России как регулятора не учитывается при переходе владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование. Это, по мнению банковского сообщества, может негативно повлиять на уровень предоставления финансовых услуг в стране.Позиция банков заключается в том, что контролировать перевод банков на отечественное ПО должно не Минцифры, а ЦБ.По его словам, претензии банков связаны с тем, что они "не хотят переходить на отечественные решения". "Я понимаю, что, наверное, им не очень комфортно это", - отметил он. При этом он подчеркнул, что решение о переходе объектов КИИ на отечественные решения ещё не принято.В начале ноября Минцифры РФ опубликовало для общественного обсуждения новые проекты документов о переходе объектов КИИ преимущественно на отечественное ПО с 2024 года, а на российское оборудование – с 2025 года. К объектам КИИ относятся сети и информсистемы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, а также кредитно-финансовой сферы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210524/tekhnologii-1733605237.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максут шадаев, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

Глава Минцифры объяснил претензии банков по переходу на отечественное ПО

10:36 05.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Претензии российских банков по условиям перехода на отечественное программное обеспечение и оборудование связано с их нежеланием поэтапного замещения иностранных решений, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.
В ноябре Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с замечанием, что роль Банка России как регулятора не учитывается при переходе владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование. Это, по мнению банковского сообщества, может негативно повлиять на уровень предоставления финансовых услуг в стране.
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Позиция банков заключается в том, что контролировать перевод банков на отечественное ПО должно не Минцифры, а ЦБ.
"Нет такого условия (переход на ПО и оборудование под контролем Минцифры - ред.). ... Есть условие, что они должны начать поэтапное замещение импортных решений на отечественные, если есть конкурентные аналоги российские. ... Просто они должны это сделать", - заявил Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, претензии банков связаны с тем, что они "не хотят переходить на отечественные решения". "Я понимаю, что, наверное, им не очень комфортно это", - отметил он. При этом он подчеркнул, что решение о переходе объектов КИИ на отечественные решения ещё не принято.
В начале ноября Минцифры РФ опубликовало для общественного обсуждения новые проекты документов о переходе объектов КИИ преимущественно на отечественное ПО с 2024 года, а на российское оборудование – с 2025 года. К объектам КИИ относятся сети и информсистемы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, а также кредитно-финансовой сферы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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