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В ЛНР обвинили силовиков в минировании линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР обвинили силовиков в минировании линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 05.06.2021
В ЛНР обвинили силовиков в минировании линии соприкосновения в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:25
2021-06-05T17:25
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в мае четыре мирных жителя подорвались на минах, из них трое на берегу реки Северский Донец, по которой в некоторых районах проходит линия соприкосновения в ЛНР."Продолжаем отмечать факты дистанционного минирования со стороны боевиков 80-ой бригады ВС Украины берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Веселая гора и Паньковка (подконтрольные ЛНР, - ред.)", - заявил Филипоненко журналистам.Он призвал жителей ЛНР проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в МЧС, МВД или военную комендатуру.Представитель Народной милиции ЛНР также призвал международных наблюдателей обратить внимание на действия украинской стороны.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ЛНР обвинили силовиков в минировании линии соприкосновения в Донбассе

17:25 05.06.2021
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в мае четыре мирных жителя подорвались на минах, из них трое на берегу реки Северский Донец, по которой в некоторых районах проходит линия соприкосновения в ЛНР.
"Продолжаем отмечать факты дистанционного минирования со стороны боевиков 80-ой бригады ВС Украины берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Веселая гора и Паньковка (подконтрольные ЛНР, - ред.)", - заявил Филипоненко журналистам.
Он призвал жителей ЛНР проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в МЧС, МВД или военную комендатуру.
Представитель Народной милиции ЛНР также призвал международных наблюдателей обратить внимание на действия украинской стороны.
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