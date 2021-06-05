https://ria.ru/20210605/minirovanie-1735807850.html

В ЛНР обвинили силовиков в минировании линии соприкосновения в Донбассе

В ЛНР обвинили силовиков в минировании линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 05.06.2021

В ЛНР обвинили силовиков в минировании линии соприкосновения в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T17:25

2021-06-05T17:25

2021-06-05T17:25

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в мае четыре мирных жителя подорвались на минах, из них трое на берегу реки Северский Донец, по которой в некоторых районах проходит линия соприкосновения в ЛНР."Продолжаем отмечать факты дистанционного минирования со стороны боевиков 80-ой бригады ВС Украины берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Веселая гора и Паньковка (подконтрольные ЛНР, - ред.)", - заявил Филипоненко журналистам.Он призвал жителей ЛНР проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в МЧС, МВД или военную комендатуру.Представитель Народной милиции ЛНР также призвал международных наблюдателей обратить внимание на действия украинской стороны.

https://ria.ru/20210604/donbass-1735626938.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире