https://ria.ru/20210605/microsoft-1735793042.html

Microsoft объяснила пропажу фото бунтаря с Тяньаньмэнь из поиска Bing

Microsoft объяснила пропажу фото бунтаря с Тяньаньмэнь из поиска Bing - РИА Новости, 05.06.2021

Microsoft объяснила пропажу фото бунтаря с Тяньаньмэнь из поиска Bing

Американская корпорация Microsoft заявила, что знаменитая фотография протестующего, не дающего проехать танкам на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:03

2021-06-05T15:03

2021-06-05T15:03

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft заявила, что знаменитая фотография протестующего, не дающего проехать танкам на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, ранее не отображалась в поисковике Bing из-за "человеческой ошибки", сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на компанию.Фотография "Неизвестный бунтарь" (Tank Man) - один из символов протестов на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. На ней запечатлен мужчина, который полчаса сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь.Пользователи Bing в США сообщили в день очередной годовщины событий, что при поиске картинок или видео по запросу "Tank Man" поисковая машина не выдавала никаких результатов.В Microsoft, которой принадлежит поисковая система Bing, сообщили, что знают о проблеме."Это связано со случайной человеческой ошибкой, и мы активно работаем над решением (этой проблемы - ред.)", - заявил представитель Microsoft.Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.

https://ria.ru/20190515/1553475545.html

https://ria.ru/20190607/1555335611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, пекин, сша, технологии, в мире