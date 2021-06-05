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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/maski-1735773321.html
Глава Росмолодежи призвала носить многоразовые маски для защиты природы
Глава Росмолодежи призвала носить многоразовые маски для защиты природы - РИА Новости, 05.06.2021
Глава Росмолодежи призвала носить многоразовые маски для защиты природы
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева призвала использовать многоразовые медицинские маски, поскольку ежедневный выброс огромного числа одноразовых масок губит... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:25
2021-06-05T12:25
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
ксения разуваева (роспатриотцентр)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева призвала использовать многоразовые медицинские маски, поскольку ежедневный выброс огромного числа одноразовых масок губит природу.Ранее Разуваева на полях ПМЭФ в защиту экологии предложила отказаться от бумажных визиток и поддержала идею отказаться от бейджей на форумах."В контексте ответственного потребления я хочу особенное внимание обратить на очень актуальный сейчас вопрос, который почти не звучит в повестке. Это одноразовые маски, которые выкидываются ежедневно в огромных объемах. Я призываю отказаться от их использования в пользу многоразовых, а молодых людей выступить амбассадорами, локомотивами этого процесса", - сказала РИА Новости на ПМЭФ Разуваева.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/razuvaeva-1735763728.html
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коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество

Глава Росмолодежи призвала носить многоразовые маски для защиты природы

12:25 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКсения Разуваева
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева призвала использовать многоразовые медицинские маски, поскольку ежедневный выброс огромного числа одноразовых масок губит природу.
Ранее Разуваева на полях ПМЭФ в защиту экологии предложила отказаться от бумажных визиток и поддержала идею отказаться от бейджей на форумах.
"В контексте ответственного потребления я хочу особенное внимание обратить на очень актуальный сейчас вопрос, который почти не звучит в повестке. Это одноразовые маски, которые выкидываются ежедневно в огромных объемах. Я призываю отказаться от их использования в пользу многоразовых, а молодых людей выступить амбассадорами, локомотивами этого процесса", - сказала РИА Новости на ПМЭФ Разуваева.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:09Петербургский международный экономический форум
Глава Росмолодежи предложила отказаться от визиток в защиту природы
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)Ксения Разуваева (Роспатриотцентр)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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