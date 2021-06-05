https://ria.ru/20210605/makron-1735782193.html

Макрон объявил о создании во Франции "генеральных штатов правосудия"

Макрон объявил о создании во Франции "генеральных штатов правосудия" - РИА Новости, 05.06.2021

Макрон объявил о создании во Франции "генеральных штатов правосудия"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будут созданы "генеральные штаты правосудия", сообщается в коммюнике, размещенном на сайте Елисейского... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:37

2021-06-05T13:37

2021-06-05T13:37

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будут созданы "генеральные штаты правосудия", сообщается в коммюнике, размещенном на сайте Елисейского дворца.Отмечается, что президент встретился в пятницу с первым председателем кассационного суда и генеральным прокурором при суде для обсуждения ситуации с правосудием в стране, в частности, обеспокоенности граждан вопросами безопасности. Макрон в ходе встречи вновь подчеркнул свою приверженность принципам разделения властей и независимости судебных органов."Президент республики принял решение создать генеральные штаты правосудия. Он... заявил, что желает, чтобы министр юстиции ежегодно представлял в парламенте доклад об уголовной политике правительства", - говорится в коммюнике.При этом Елисейский дворец не сообщил никаких подробностей о задачах, порядке работы и сроках создания этих генеральных штатов.По данным канала BFMTV, которые пока не подтверждены, "генеральные штаты" откроются в октябре 2021 года. Дискуссии, как заявили каналу во дворце, возможно, будут касаться "системной реформы" и подготовки соответствующего законопроекта.Генеральными штатами в 14-18 веках назывался высший совещательный орган Франции, прообраз парламента. Штаты созывались королем в кризисные моменты.

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734998454.html

https://ria.ru/20210429/voennye-1730408710.html

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эммануэль макрон, франция, в мире