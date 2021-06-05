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В Хабаровском крае при ЧП с надувной лодкой погибла туристка
В Хабаровском крае при ЧП с надувной лодкой погибла туристка - РИА Новости, 05.06.2021
В Хабаровском крае при ЧП с надувной лодкой погибла туристка
Многоместная надувная лодка с 18 туристами перевернулась в районе имени Лазо Хабаровского края, одна женщина погибла, сообщает в субботу региональная... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T08:07
2021-06-05T08:07
2021-06-05T12:45
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Многоместная надувная лодка с 18 туристами перевернулась в районе имени Лазо Хабаровского края, одна женщина погибла, сообщает в субботу региональная прокуратура."Поздним вечером 4 июня при сплаве в районе поселка Солонцовый района имени Лазо в восьми километрах ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома", — сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что остальные туристы в находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.
https://ria.ru/20210522/sakhalin-1733438964.html
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хабаровский край, происшествия