https://ria.ru/20210605/lodka-1735750246.html

В Хабаровском крае при ЧП с надувной лодкой погибла туристка

В Хабаровском крае при ЧП с надувной лодкой погибла туристка - РИА Новости, 05.06.2021

В Хабаровском крае при ЧП с надувной лодкой погибла туристка

Многоместная надувная лодка с 18 туристами перевернулась в районе имени Лазо Хабаровского края, одна женщина погибла, сообщает в субботу региональная... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:07

2021-06-05T08:07

2021-06-05T12:45

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Многоместная надувная лодка с 18 туристами перевернулась в районе имени Лазо Хабаровского края, одна женщина погибла, сообщает в субботу региональная прокуратура."Поздним вечером 4 июня при сплаве в районе поселка Солонцовый района имени Лазо в восьми километрах ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома", — сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что остальные туристы в находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

https://ria.ru/20210522/sakhalin-1733438964.html

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, происшествия