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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/lekarstvo-1735747971.html
В России началось производство нового препарата от коронавируса
В России началось производство нового препарата от коронавируса - РИА Новости, 05.06.2021
В России началось производство нового препарата от коронавируса
Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T06:51
2021-06-05T11:12
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин" против коронавируса, основанного на плазме крови людей, перенесших COVID-19."В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что, как показали исследования, использование антиковидной плазмы для лечения коронавирусной инфекции оказалось не слишком эффективно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html
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коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество

В России началось производство нового препарата от коронавируса

06:51 05.06.2021 (обновлено: 11:12 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин" против коронавируса, основанного на плазме крови людей, перенесших COVID-19.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом
"В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.
Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.
Стойка регистрации пункта тестирования на коронавирус персонала и участников Петербургского международного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 03:06Петербургский международный экономический форум
Мурашко заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к COVID-19
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что, как показали исследования, использование антиковидной плазмы для лечения коронавирусной инфекции оказалось не слишком эффективно.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил МурашкоОбщество
 
 
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