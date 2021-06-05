https://ria.ru/20210605/lekarstvo-1735747971.html
В России началось производство нового препарата от коронавируса
В России началось производство нового препарата от коронавируса - РИА Новости, 05.06.2021
В России началось производство нового препарата от коронавируса
Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T06:51
2021-06-05T06:51
2021-06-05T11:12
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728141952_0:90:3072:1817_1920x0_80_0_0_14126cb42d7db515c6613d8f2386bc20.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин" против коронавируса, основанного на плазме крови людей, перенесших COVID-19."В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что, как показали исследования, использование антиковидной плазмы для лечения коронавирусной инфекции оказалось не слишком эффективно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html
https://ria.ru/20210605/kovid-1735744025.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728141952_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_bde53ebb01f57f2b756ac67c9cc847e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество