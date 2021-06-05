https://ria.ru/20210605/lekarstvo-1735747971.html

В России началось производство нового препарата от коронавируса

В России началось производство нового препарата от коронавируса - РИА Новости, 05.06.2021

В России началось производство нового препарата от коронавируса

Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T06:51

2021-06-05T06:51

2021-06-05T11:12

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил мурашко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин" против коронавируса, основанного на плазме крови людей, перенесших COVID-19."В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что, как показали исследования, использование антиковидной плазмы для лечения коронавирусной инфекции оказалось не слишком эффективно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html

https://ria.ru/20210605/kovid-1735744025.html

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коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество