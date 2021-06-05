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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/lekarstva-1735754019.html
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 05.06.2021
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Вопрос продажи рецептурных лекарств через интернет обсуждается, скорее всего, он будет решен, в некоторых регионах уже запускается пилотный проект, заявила... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:13
2021-06-05T10:57
петербургский международный экономический форум
алла самойлова
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Вопрос продажи рецептурных лекарств через интернет обсуждается, скорее всего, он будет решен, в некоторых регионах уже запускается пилотный проект, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну", — сказала Самойлова на фармацевтическом завтраке в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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алла самойлова, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика

В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

09:13 05.06.2021 (обновлено: 10:57 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Вопрос продажи рецептурных лекарств через интернет обсуждается, скорее всего, он будет решен, в некоторых регионах уже запускается пилотный проект, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну", — сказала Самойлова на фармацевтическом завтраке в рамках ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумАлла СамойловаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Экономика
 
 
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