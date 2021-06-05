https://ria.ru/20210605/lekarstva-1735754019.html

В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 05.06.2021

В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Вопрос продажи рецептурных лекарств через интернет обсуждается, скорее всего, он будет решен, в некоторых регионах уже запускается пилотный проект, заявила... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:13

2021-06-05T09:13

2021-06-05T10:57

петербургский международный экономический форум

алла самойлова

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150798/03/1507980307_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_315cb1af166920f395b99339e73e0df4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Вопрос продажи рецептурных лекарств через интернет обсуждается, скорее всего, он будет решен, в некоторых регионах уже запускается пилотный проект, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну", — сказала Самойлова на фармацевтическом завтраке в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/lekarstva-1735749256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика