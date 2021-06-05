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Петербургский международный экономический форум
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Правительство ищет способы обеспечения россиян бесплатными лекарствами
Правительство ищет способы обеспечения россиян бесплатными лекарствами - РИА Новости, 05.06.2021
Правительство ищет способы обеспечения россиян бесплатными лекарствами
Государство ищет новые современные подходы для лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T07:48
2021-06-05T07:48
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Государство ищет новые современные подходы для лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования, но государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения. Вообще, в целом, центричность вокруг человека строится, в том числе и по лекарственному обеспечению", - сказал Мурашко на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности введения системы лекарственного страхования в России.Он пояснил, что в настоящее время формируется регистр пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, он уже сформирован, сейчас в него внесены данные о более чем 23 миллионах человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество

Правительство ищет способы обеспечения россиян бесплатными лекарствами

07:48 05.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Государство ищет новые современные подходы для лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования, но государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения. Вообще, в целом, центричность вокруг человека строится, в том числе и по лекарственному обеспечению", - сказал Мурашко на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности введения системы лекарственного страхования в России.
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 07:03Петербургский международный экономический форум
Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом
Он пояснил, что в настоящее время формируется регистр пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, он уже сформирован, сейчас в него внесены данные о более чем 23 миллионах человек.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил МурашкоОбщество
 
 
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