https://ria.ru/20210605/lekarstva-1735749256.html

Правительство ищет способы обеспечения россиян бесплатными лекарствами

Правительство ищет способы обеспечения россиян бесплатными лекарствами - РИА Новости, 05.06.2021

Правительство ищет способы обеспечения россиян бесплатными лекарствами

Государство ищет новые современные подходы для лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T07:48

2021-06-05T07:48

2021-06-05T07:48

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил мурашко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Государство ищет новые современные подходы для лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования, но государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения. Вообще, в целом, центричность вокруг человека строится, в том числе и по лекарственному обеспечению", - сказал Мурашко на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности введения системы лекарственного страхования в России.Он пояснил, что в настоящее время формируется регистр пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, он уже сформирован, сейчас в него внесены данные о более чем 23 миллионах человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735748173.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество