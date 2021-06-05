В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить украинцам проезд в Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Киевские власти пытаются усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие за последние годы преобразования на полуострове, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу рассмотрел вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях страны, вопрос рассматривался тайно, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Под ширмой мер безопасности стоят гнусные попытки киевских властей создать массу препятствий и усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не контактировали со своими родственниками и не увидели, как преобразовался полуостров за последние годы на фоне Украины", - сказал Шеремет агентству.
Кроме того, по его словам, Киев пытается традиционно усложнить проезд граждан Украины в летний курортный сезон.
"Желающих граждан Украины приехать на отдых в Крым огромное количество. Крым - успешный и процветающий регион, что очень больно осознавать и злит украинские власти", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".