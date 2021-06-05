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В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить украинцам проезд в Крым
В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить украинцам проезд в Крым - РИА Новости, 05.06.2021
В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить украинцам проезд в Крым
Киевские власти пытаются усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие за последние годы преобразования на полуострове, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:36
2021-06-05T09:36
россия
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Киевские власти пытаются усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие за последние годы преобразования на полуострове, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу рассмотрел вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях страны, вопрос рассматривался тайно, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.Кроме того, по его словам, Киев пытается традиционно усложнить проезд граждан Украины в летний курортный сезон."Желающих граждан Украины приехать на отдых в Крым огромное количество. Крым - успешный и процветающий регион, что очень больно осознавать и злит украинские власти", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210604/snbo-1735720097.html
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россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, украина

В Госдуме обвинили Киев в попытках усложнить украинцам проезд в Крым

09:36 05.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Киевские власти пытаются усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие за последние годы преобразования на полуострове, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу рассмотрел вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях страны, вопрос рассматривался тайно, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Под ширмой мер безопасности стоят гнусные попытки киевских властей создать массу препятствий и усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не контактировали со своими родственниками и не увидели, как преобразовался полуостров за последние годы на фоне Украины", - сказал Шеремет агентству.
Кроме того, по его словам, Киев пытается традиционно усложнить проезд граждан Украины в летний курортный сезон.
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"Желающих граждан Украины приехать на отдых в Крым огромное количество. Крым - успешный и процветающий регион, что очень больно осознавать и злит украинские власти", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияМихаил ШереметГосдума РФРеспублика КрымУкраина
 
 
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