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Из московского магазина украли бутылку алкоголя за 251 тысячу рублей
Из московского магазина украли бутылку алкоголя за 251 тысячу рублей - РИА Новости, 05.06.2021
Из московского магазина украли бутылку алкоголя за 251 тысячу рублей
Бутылку элитного алкоголя стоимостью более 200 тысяч рублей украли из магазина на улице Пречистенке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T18:13
2021-06-05T23:12
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бутылку элитного алкоголя стоимостью более 200 тысяч рублей украли из магазина на улице Пречистенке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Третьего июня в 22:55 поступило заявление от гражданки 1982 года рождения, которая является руководителем магазина на улице Пречистенке. Она обнаружила, что на одной из витрин отсутствует алкогольный напиток. &lt;...&gt; По оценке обратившейся в полицию женщины, размер материального ущерба — 251 тысяча сто рублей", — сказал собеседник агентства.По его словам, женщина утверждает, что бутылку алкоголя украли 18 мая, 19 мая она обнаружила пропажу, но обратилась в полицию только 3 июня.Полицией возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие, подытожили в пресс-службе.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Из московского магазина украли бутылку алкоголя за 251 тысячу рублей

18:13 05.06.2021 (обновлено: 23:12 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бутылку элитного алкоголя стоимостью более 200 тысяч рублей украли из магазина на улице Пречистенке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Третьего июня в 22:55 поступило заявление от гражданки 1982 года рождения, которая является руководителем магазина на улице Пречистенке. Она обнаружила, что на одной из витрин отсутствует алкогольный напиток. <...> По оценке обратившейся в полицию женщины, размер материального ущерба — 251 тысяча сто рублей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, женщина утверждает, что бутылку алкоголя украли 18 мая, 19 мая она обнаружила пропажу, но обратилась в полицию только 3 июня.
Полицией возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие, подытожили в пресс-службе.
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