https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html

Кравчук назвал Медведчука врагом Украины

Кравчук назвал Медведчука врагом Украины - РИА Новости, 05.06.2021

Кравчук назвал Медведчука врагом Украины

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T21:38

2021-06-05T21:38

2021-06-05T21:38

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

москва

киев

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КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук превратился во "врага Украины", но у него есть политическое будущее.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание."Медведчук на моих глазах с более-менее заинтересованного человека в Украине превратился в полном понимании этого слова во врага Украины. Я думаю, деньги и характер (причина этого – ред.), характер - он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он", - сказал Кравчук в эфире украинского "5 канала".На вопрос, верит ли он в политическое будущее Медведчука на Украине, Кравчук ответил: "Абсолютно, я об этом говорил и раньше". Ранее Кравчук сказал, что не видит перспективы избрания Медведчука президентом Украины.Первый президент Украины считает, что Медведчук нужен президенту РФ Владимиру Путину, так как он "близок по характеру". "Воспитанник КГБ. И он слушает одно, думает другое, а делает третье. И я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения", - заявил Кравчук.Ранее Путин указывал, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. По его словам, гражданам Украины ставится в вину работа с Россией в сфере экономики, хотя высшее политическое руководство работает с Москвой по этим вопросам, в том числе и в Крыму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Путин считает Медведчука одним из украинских политиков, который в отличие от многих выступает за нормализацию отношений с РФ, причем на деле.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210604/peskov-1735628815.html

https://ria.ru/20210604/donbass-1735626938.html

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, москва, киев, в мире