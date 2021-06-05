Кравчук назвал Медведчука врагом Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук превратился во "врага Украины", но у него есть политическое будущее.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
"Медведчук на моих глазах с более-менее заинтересованного человека в Украине превратился в полном понимании этого слова во врага Украины. Я думаю, деньги и характер (причина этого – ред.), характер - он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он", - сказал Кравчук в эфире украинского "5 канала".
На вопрос, верит ли он в политическое будущее Медведчука на Украине, Кравчук ответил: "Абсолютно, я об этом говорил и раньше". Ранее Кравчук сказал, что не видит перспективы избрания Медведчука президентом Украины.
Первый президент Украины считает, что Медведчук нужен президенту РФ Владимиру Путину, так как он "близок по характеру". "Воспитанник КГБ. И он слушает одно, думает другое, а делает третье. И я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения", - заявил Кравчук.
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Ранее Путин указывал, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. По его словам, гражданам Украины ставится в вину работа с Россией в сфере экономики, хотя высшее политическое руководство работает с Москвой по этим вопросам, в том числе и в Крыму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Путин считает Медведчука одним из украинских политиков, который в отличие от многих выступает за нормализацию отношений с РФ, причем на деле.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.