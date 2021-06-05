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Кравчук ответил на вопрос о самом эффективном президенте Украины
Кравчук ответил на вопрос о самом эффективном президенте Украины - РИА Новости, 06.06.2021
Кравчук ответил на вопрос о самом эффективном президенте Украины
Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что в стране не было эффективного... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T21:33
2021-06-05T21:33
2021-06-06T05:15
леонид кравчук
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что в стране не было эффективного президента, но верит, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский станет таким."Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему", - сказал Кравчук в эфире украинского "5 канала".Он добавил, что считает нужным дать истории право сделать вывод, кто был самым эффективным президентом Украины.Кравчук также выразил мнение, что если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, на них снова победил бы Зеленский.Зеленский выиграл выборы президента Украины в 2019 году, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны.
https://ria.ru/20210604/donbass-1735626938.html
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леонид кравчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире