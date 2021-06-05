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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/krab-1735816230.html
Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram
Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram - РИА Новости, 05.06.2021
Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram
Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T18:50
2021-06-05T19:14
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мурманская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана, "завел" аккаунт в Instagram.Краб Юрий живет в аквариуме в одном из ресторанов в поселке Териберка. Делегация Мурманской области привезла Юрия на ПМЭФ, где он был также размещен в аквариуме на стенде региона."Всем добрый вечер! Ко мне поступает очень много вопросов, иногда информация искажается. Поэтому я принял решение завести свой собственный официальный аккаунт", - "написал" Юрий в первом посте в Instagram.Краб "рассказал", что он родился и вырос в Мурманской области, а в конце мая получил предложение войти в состав делегации региона на ПМЭФ."Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился", - добавил он.Юрий пообещал рассказывать об экономике и туризме в Мурманской области и отвечать на вопросы. "Постараюсь отвечать всем, несмотря на большую загрузку", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает его информационным партнером.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мурманская область

Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

18:50 05.06.2021 (обновлено: 19:14 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана, "завел" аккаунт в Instagram.
Краб Юрий живет в аквариуме в одном из ресторанов в поселке Териберка. Делегация Мурманской области привезла Юрия на ПМЭФ, где он был также размещен в аквариуме на стенде региона.
"Всем добрый вечер! Ко мне поступает очень много вопросов, иногда информация искажается. Поэтому я принял решение завести свой собственный официальный аккаунт", - "написал" Юрий в первом посте в Instagram.
Краб "рассказал", что он родился и вырос в Мурманской области, а в конце мая получил предложение войти в состав делегации региона на ПМЭФ.
"Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился", - добавил он.
Юрий пообещал рассказывать об экономике и туризме в Мурманской области и отвечать на вопросы. "Постараюсь отвечать всем, несмотря на большую загрузку", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает его информационным партнером.
Талисман Юрий: делегация Мурманской области привезла на ПМЭФ камчатского краба - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:44Петербургский международный экономический форум
Мурманская делегация на ПМЭФ рассказала о своем талисмане
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Мурманская область
 
 
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