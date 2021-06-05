https://ria.ru/20210605/krab-1735816230.html

Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram - РИА Новости, 05.06.2021

Прославившийся на ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T18:50

2021-06-05T18:50

2021-06-05T19:14

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

мурманская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Камчатский краб по кличке Юрий, которого делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана, "завел" аккаунт в Instagram.Краб Юрий живет в аквариуме в одном из ресторанов в поселке Териберка. Делегация Мурманской области привезла Юрия на ПМЭФ, где он был также размещен в аквариуме на стенде региона."Всем добрый вечер! Ко мне поступает очень много вопросов, иногда информация искажается. Поэтому я принял решение завести свой собственный официальный аккаунт", - "написал" Юрий в первом посте в Instagram.Краб "рассказал", что он родился и вырос в Мурманской области, а в конце мая получил предложение войти в состав делегации региона на ПМЭФ."Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился", - добавил он.Юрий пообещал рассказывать об экономике и туризме в Мурманской области и отвечать на вопросы. "Постараюсь отвечать всем, несмотря на большую загрузку", - заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает его информационным партнером.

https://ria.ru/20210604/krab-1735567924.html

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мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мурманская область